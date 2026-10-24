En vidéo : Cherki et Donnarumma offrent à Manchester City sa première défaite

Lors d'une soirée où Manchester City aspirait à poursuivre son départ parfait et à préserver son bilan vierge de toute défaite, les erreurs défensives sont venues bouleverser de fond en comble les plans de l'équipe, offrant à Aston Villa une victoire précieuse aux dépens des hommes de l'entraîneur Enzo Maresca. Entre la bévue de Marc Guéhi qui a ouvert la voie au premier but et l'erreur de Gianluigi Donnarumma qui a permis au ballon de finir au fond des filets pour la deuxième fois, City a payé le prix fort de ses fautes et a concédé sa première défaite en Premier League cette saison.

Manchester City s'est incliné sur le score de 1-2 face à son hôte Aston Villa, samedi soir, au Villa Park, dans le cadre de la huitième journée de la Premier League, lors d'un match qui a révélé l'autre visage d'une équipe habituée à imposer sa domination à ses adversaires.

Avec ce résultat, la série de sept victoires consécutives de Manchester City en Premier League s'arrête, son total restant figé à 21 points, tandis qu'Aston Villa porte son total à 11 points et grimpe à la sixième place, renforçant ses chances de se rapprocher des places qualificatives pour les compétitions européennes.

Guéhi offre un cadeau précoce à Aston Villa

Aston Villa n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour mettre au jour les failles de la défense de Manchester City, le premier but étant survenu à la sixième minute, après une grossière erreur du défenseur Marc Guéhi, qui a offert aux locaux une occasion idéale de prendre l'avantage de bonne heure au score.

L'action a débuté lorsque le ballon est parvenu à Guéhi dans l'arrière-garde de City, mais sa mauvaise gestion du cuir a permis aux joueurs d'Aston Villa de presser et de lui subtiliser la balle. John McGinn s'est déplacé rapidement pour exploiter la confusion défensive et a réussi à récupérer le ballon avant de le transmettre à l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson.

Malgré la tentative de la défense de revenir rapidement pour fermer les espaces, Jackson a fait preuve d'habileté dans la gestion de l'occasion, puisqu'il a dribblé Anderson avec adresse avant de décocher une frappe puissante qui a terminé dans la lucarne, actant l'avantage d'Aston Villa sur un but précoce qui a enflammé l'ambiance de la confrontation.

Haaland poursuit son passe-temps, et l'égalisation ramène City dans le match

Manchester City a abordé la seconde période à la recherche d'un redressement et d'un retour dans l'ambiance de la rencontre, et il a d'ailleurs réussi à égaliser à la 52e minute, grâce à son buteur norvégien Erling Haaland, qui a continué à s'adonner à son passe-temps favori : faire trembler les filets.

Le but est survenu après l'exécution d'un coup franc joué court sur le côté droit, où Nunes s'est déplacé et a de nouveau réussi à déborder Maatsen par l'extérieur, avant d'adresser un centre précis à l'intérieur de la surface de réparation.

Haaland était au rendez-vous, puisqu'il a surgi sur le ballon à huit yards et l'a envoyé d'une tête puissante au fond des filets, ramenant le match à son point de départ et offrant à son équipe une nouvelle occasion de renverser le résultat.

Ce but n'a pas été un simple retour de Manchester City dans la partie, mais a revêtu une portée individuelle marquante pour l'attaquant norvégien, qui a marqué lors de son septième match consécutif en Premier League cette saison.

Il semblait que l'égalisation pouvait donner à City l'élan nécessaire pour partir en quête du but de l'avantage, mais les erreurs individuelles sont revenues gâcher les plans de l'équipe, après qu'Aston Villa a exploité une nouvelle bévue dans l'arrière-garde pour reprendre rapidement les devants.

Donnarumma trahit City, et Jackson sanctionne de nouveau la défense

L'égalité n'a pas duré longtemps, car Nicolas Jackson a réussi à inscrire le deuxième but d'Aston Villa à la 60e minute, profitant d'une nouvelle confusion défensive, cette fois avec la participation du gardien italien Gianluigi Donnarumma, qui n'a pas su gérer le ballon comme il l'aurait fallu.

Le but est survenu après un ballon en profondeur qui a placé Mbaye en duel direct avec Josko Gvardiol, lequel s'est déplacé en direction de la surface de réparation, avant d'adresser un centre repris par Jackson d'une touche directe vers le but.

Il semblait que le ballon était à la portée de Donnarumma, et le gardien italien aurait pu le repousser, mais il a échoué à le capter, le laissant filer sous lui et terminer au fond des filets, au milieu d'une déception manifeste dans les rangs des joueurs de Manchester City.

La défaite de Manchester City n'a pas été un simple faux pas passager dans la course à la Premier League, mais est survenue après que l'équipe a gâché l'occasion de préserver son départ parfait, en raison d'erreurs défensives qui auraient pu être évitées.

Entre l'erreur de Guéhi en début de rencontre et le faux pas de Donnarumma en seconde période, Manchester City a payé le prix de ses bévues, mettant un terme à sa série de victoires et concédant sa première défaite en Premier League cette saison, lors d'une soirée qui a prouvé que la supériorité offensive à elle seule ne suffit pas lorsque la concentration fait défaut dans l'arrière-garde.



















