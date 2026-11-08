Chelsea s'est incliné sur la pelouse de Sunderland, sur le score d'un but à zéro, dimanche soir, lors de la dixième journée de Premier League.

Chelsea reste bloqué à 16 points et occupe la cinquième place, tandis que Sunderland grimpe à 8 points et pointe à la 18e position.

La BBC est revenue sur les temps forts de la rencontre, Sunderland ayant inscrit son unique but par l'intermédiaire de Le Fée, sur un penalty à la 36e minute.

Mais la décision d'accorder ce penalty en faveur de Sunderland a suscité une vive polémique, après que l'arbitre Jarred Gillett a estimé que Levi Colwill avait retenu Brian Brobbey et l'avait fait chuter au sol, alors même que les deux joueurs s'étaient livrés à un duel physique tandis que Brobbey progressait vers le but.

Cette victoire, qui n'est que la deuxième de Sunderland en Premier League cette saison et la sixième toutes compétitions confondues, représente un élan important de nature à soulager la pression pesant sur son entraîneur Régis Le Bris.

De son côté, Chelsea a concédé sa deuxième défaite lors de ses 3 derniers matches de Premier League.

Sunderland a livré une prestation remarquable ce dimanche et a signé sa première victoire en championnat depuis son succès face à Fulham sur le score d'un but à zéro, à domicile, lors de la deuxième journée de la saison.

Néanmoins, l'entraîneur Le Bris sera inquiet pour deux de ses principaux joueurs, Granit Xhaka et Brobbey, après que ces derniers ont quitté le terrain en souffrant de blessures musculaires.

Brobbey a livré une prestation particulièrement remarquable face à Chelsea et a failli marquer en début de match, lorsqu'il a repris un centre de Chemsdine Talbi d'une tête qui est passée à côté du but.

Après le remplacement de Brobbey à la 77e minute, Sunderland s'est tourné en priorité vers une approche défensive, mais il n'a que rarement été réellement menacé par son adversaire.