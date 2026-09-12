Arsenal s'est imposé sur la pelouse de Sunderland (2-0), ce samedi soir au stade du « Stadium of Light », dans le cadre de la quatrième journée de Premier League anglaise, le tenant du titre poursuivant ainsi son départ parfait dans la compétition.

Le Brésilien Bruno Guimarães a ouvert le score pour le club londonien, grâce à une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface, qui a logé le ballon dans la lucarne du but de Sunderland à la 58e minute.

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Le but de Guimarães est survenu à peine deux minutes après que Sunderland a manqué l'occasion de prendre l'avantage, l'arbitre ayant accordé un penalty en faveur des locaux, mais David Raya s'est illustré en repoussant la frappe d'Enzo Le Fée, avant que le ballon ne revienne sur le poteau, permettant à Arsenal de conserver sa cage inviolée.

La première période s'était achevée sur un score nul et vierge, malgré les tentatives des deux équipes, avant que l'entraîneur Mikel Arteta ne lance Guimarães en début de seconde période, la nouvelle recrue faisant rapidement la différence et inscrivant son premier but sous le maillot d'Arsenal.

À la 90e+6, l'international anglais Bukayo Saka a obtenu un penalty pour Arsenal, qu'il a réussi à convertir pour sceller le sort de la rencontre, tandis que l'auteur de la faute, Reinildo Mandava, a été expulsé après avoir reçu un second avertissement dans cette action.

Avec cette victoire, Arsenal porte son total à 12 points en 4 matchs, prenant provisoirement seul la tête du classement et réalisant un carton plein en ce début de campagne pour défendre son titre de Premier League anglaise. De son côté, Sunderland reste bloqué à 4 points et occupe la 14e place.

La victoire d'aujourd'hui prolonge la domination historique d'Arsenal sur Sunderland, ce dernier n'ayant remporté qu'un seul succès lors des 29 dernières confrontations entre les deux équipes en Premier League.

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