Hamza Abdelkarim, le jeune attaquant du Barça, a ouvert son compteur de buts en sélection avec l'équipe d'Égypte en marquant contre le Soudan du Sud, ce mardi soir, lors de la deuxième journée du groupe 2 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Hamza Abdelkarim a contribué à la large victoire décrochée aujourd'hui par la sélection égyptienne sur le score de 5-0.

Abdelkarim est entré en jeu à la 86e minute de la rencontre à la place d'Omar Marmoush, auteur d'un doublé.

Le joueur de 18 ans a réussi à inscrire son premier but sous le maillot de l'Égypte dans le temps additionnel, après avoir suivi un ballon joué par son coéquipier Osama Faisal et repoussé par le gardien devant le but.

Le premier but de Hamza Abdelkarim est intervenu lors de son huitième match international, sachant qu'il est entré en jeu comme remplaçant à chacune de ses rencontres.

Abdelkarim a disputé 97 minutes lors de ces huit matchs avant de laisser sa première empreinte.

Abdelkarim a participé à 4 matchs de la Coupe du monde 2026.

Rappelons que Hamza Abdelkarim attend toujours de marquer son premier but avec le Barça, après n'avoir joué que 4 minutes contre le Rayo Vallecano cette saison en Liga.