Le Milan AC a subi une lourde défaite sur le terrain de son hôte anglais, Bournemouth (3-0), lors de la rencontre qui les a opposés ce jeudi soir au Vitality Stadium, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Avec ce résultat, le compteur des Rossoneri reste bloqué à 3 points, à la 24e place du classement de la Ligue Europa, tandis que Bournemouth porte son total à 9 points (le maximum), occupant la troisième position.

La première période a été marquée par des événements difficiles pour la formation italienne, notamment l'expulsion de son gardien Mike Maignan et l'octroi de deux penalties en faveur des locaux.

Justin Kluivert a ouvert le score pour Bournemouth à la 8e minute, après que l'arbitre a accordé un penalty contre le défenseur du Milan AC, Koni De Winter, pour une main, à l'issue d'un recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage.





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La tâche du Milan AC s'est compliquée à la 27e minute, lorsque l'arbitre a brandi un carton rouge direct au gardien français Mike Maignan, après son agression sur Tyler Adams alors que les deux équipes se préparaient à l'exécution d'un corner, contraignant la formation italienne à terminer la rencontre à dix.

Bournemouth a par ailleurs obtenu un second penalty, que Marcus Tavernier s'est chargé de convertir avec succès à la 32e minute, doublant l'avance de la formation anglaise.

À la 84e minute, la star marocaine Amine Adli a inscrit un troisième but pour les locaux, sur un coup franc direct qu'il a parfaitement exécuté.

Bournemouth a failli accentuer son avance dans les dernières minutes, profitant de la supériorité numérique et de la frustration manifeste des joueurs des Rossoneri, mais il n'est pas parvenu à concrétiser ses occasions par de nouveaux buts, si bien que la rencontre s'est achevée sur une victoire de la formation anglaise (3-0).



