En vidéo : Al-Tamari marque, mais la Juventus trébuche en Ligue Europa

La Juventus n'a pas réussi à renouer avec la victoire, en concédant le nul face à son hôte, le Rennais (2-2), au stade Allianz, ce jeudi, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Avec ce résultat, la Juventus occupe désormais la quatrième place au classement de la compétition, avec 7 points issus de deux victoires et un nul, tandis que Rennes se place à la 13e position avec 5 points, grâce à deux nuls et une victoire.

Zeki Çelik a ouvert le score pour la Juventus à la 5e minute, avant que la star jordanienne Moussa Al-Tamari n'égalise pour Rennes, à la 15e minute.





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Avant la fin de la première période, l'équipe française a pris l'avantage grâce à un deuxième but inscrit par Boulaye Dia sur penalty, à la 40e minute, mettant la Juventus sous la pression d'un retour au score.

L'attaquant allemand Nick Woltemade a réussi à ramener les Bianconeri dans le match, en inscrivant le but égalisateur pour porter le score à 2-2, sur un penalty à la 67e minute.

La Juventus a fortement pressé dans les dernières minutes du match pour arracher la victoire, et a bien failli obtenir ce qu'elle souhaitait lorsque le Colombien Jhon Lucumí a marqué un but, à la 88e minute, mais l'arbitre l'a annulé pour hors-jeu, pour que la rencontre s'achève sur un nul décevant pour les locaux.

La Juventus avait perdu son dernier match face à la Lazio (3-0) en Serie A, à domicile également, ce qui avait compliqué sa situation dans le championnat national.



