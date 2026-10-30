Le club d'Al-Shabab a contraint les supporters d'Al-Ahli à quitter prématurément le stade du petit Clásico du championnat saoudien Roshn.

Al-Ahli s'est rendu ce vendredi sur le terrain d'Al-Shabab, au stade SHJ Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, pour le compte de la douzième journée du championnat Roshn.

Après 66 minutes de jeu, un grand nombre de supporters d'Al-Ahli ont commencé à quitter le stade, après que l'ailier belge Yannick Carrasco a inscrit le cinquième but d'Al-Shabab sur penalty.

Certains supporters avaient déjà quitté le stade SHJ Arena après le troisième but d'Al-Shabab à la 37e minute, signé par l'attaquant colombien Roger Martínez.

D'autres supporters ont également quitté le stade après le quatrième but du club de la capitale, inscrit par l'attaquant brésilien Ricardo Mathias à la 48e minute.

Il convient de rappeler que les supporters d'Al-Ahli avaient exprimé leur colère à l'issue de la première période, réclamant le limogeage de l'entraîneur néerlandais Marino Pušić, et avaient lancé des sifflets à l'encontre du gardien saoudien Abdulrahman Al-Sanbi.