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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

En vidéo : Al-Shabab chasse les supporters d'Al-Ahly du stade du Clasico avant la fin du match

Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Grande colère

Le club d'Al-Shabab a contraint les supporters d'Al-Ahli à quitter prématurément le stade du petit Clásico du championnat saoudien Roshn.

Al-Ahli s'est rendu ce vendredi sur le terrain d'Al-Shabab, au stade SHJ Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, pour le compte de la douzième journée du championnat Roshn.

Après 66 minutes de jeu, un grand nombre de supporters d'Al-Ahli ont commencé à quitter le stade, après que l'ailier belge Yannick Carrasco a inscrit le cinquième but d'Al-Shabab sur penalty.

Certains supporters avaient déjà quitté le stade SHJ Arena après le troisième but d'Al-Shabab à la 37e minute, signé par l'attaquant colombien Roger Martínez.

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D'autres supporters ont également quitté le stade après le quatrième but du club de la capitale, inscrit par l'attaquant brésilien Ricardo Mathias à la 48e minute.

Il convient de rappeler que les supporters d'Al-Ahli avaient exprimé leur colère à l'issue de la première période, réclamant le limogeage de l'entraîneur néerlandais Marino Pušić, et avaient lancé des sifflets à l'encontre du gardien saoudien Abdulrahman Al-Sanbi.

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