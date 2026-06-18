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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vidéo : Al-Owais surprend les supporters saoudiens avant la rencontre face à l’Espagne

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
M. Al Owais
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.

Le gardien saoudien a été victime d'une blessure à l'issue de la rencontre face à l'Uruguay.

Mohamed Al-Owais, le gardien de l’équipe d’Arabie saoudite, a surpris les supporters des « Verts » à la veille du match contre l’Espagne, comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les deux sélections s’affronteront dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Les « Verts » ont poursuivi leurs préparatifs ce jeudi en effectuant leur dernière séance d’entraînement au Q2 Stadium d’Austin, avant de s’envoler pour Atlanta demain vendredi.

La séance était ouverte aux médias durant le premier quart d’heure ; le gardien y a pris part sans difficulté, signe de sa complète récupération.

Il avait manqué la séance d’hier, mercredi, pour suivre un programme de rééducation spécifique, suscitant l’incertitude sur sa participation au rendez-vous face aux champions d’Europe.

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Espagne crest
Espagne
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Arabie saoudite
KSA

Son retour est une bonne nouvelle pour les supporters saoudiens, surtout après ses performances exceptionnelles lors du match nul 1-1 contre l’Uruguay, mardi au Hard Rock Stadium de Miami, lors de la première journée.

Face à l’Uruguay, il a repoussé pas moins de neuf tentatives adverses, dont quatre tirées depuis l’intérieur de la surface de réparation, établissant ainsi le record de parades de cette édition.

Rappelons que les quatre sélections du groupe H (Arabie saoudite, Espagne, Uruguay, Cap-Vert) comptent pour l’instant un point chacune, la première journée ayant accouché de deux matches nuls.

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