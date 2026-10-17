En vidéo : Al Ahly échappe aux surprises de la Coupe de la Confédération grâce à un penalty

Al Ahly a renversé son retard d'un but face à son hôte ougandais Kitara pour s'imposer 2-1 dans les derniers instants, samedi soir, lors du match aller des 16es de finale de la Coupe de la Confédération africaine.

Al Ahly a bien failli ouvrir le score dès la 8e minute, sur une tête de Moncef Bakrar consécutive à un centre d'Afsha, mais le ballon a heurté le poteau.

Les Égyptiens ont obtenu une nouvelle occasion dangereuse de faire trembler les filets à la 10e minute, mais la frappe de Yasser Marei, depuis la surface de réparation, est passée de peu à côté du poteau.

Contre le cours du jeu, la formation ougandaise est parvenue à inscrire son premier but dans les filets du gardien Mohamed El Shenawy à la 32e minute.

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Al Ahly a entamé la seconde période avec une forte pression offensive, qui a abouti au but égalisateur signé Omar El Saaei à la 67e minute, d'une frappe puissante après un superbe dribble.

Al Ahly a ensuite bénéficié d'un penalty à la 82e minute, transformé avec succès par Ahmed Sayed Zizo, permettant au géant rouge de rentrer en Égypte avec une victoire précieuse.



