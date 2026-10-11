En vidéo : Al Ahly dompte Zamalek et prend provisoirement la tête du classement

Al Ahly a remporté le sommet du football égyptien face à son rival traditionnel Zamalek, par deux buts à zéro, dimanche soir, lors de la sixième journée du championnat d'Égypte de première division.

Al Ahly a maîtrisé le déroulement de la première période et a réussi à inscrire son premier but à la 39e minute, sur une frappe de Mohamed Hany.

Zamalek s'est révolté en seconde période, après une activité remarquée de son joueur Chiquinho Banza.

Zamalek a été tout près de faire trembler les filets à plus d'une reprise, sans le brio du gardien Mostafa Chobeir.

À la 80e minute, Moncef Bakrar a renforcé l'avance du géant rouge en inscrivant le deuxième but, sur une frappe puissante de l'extérieur de la surface de réparation.

Al Ahly porte ainsi son total à 16 points et prend provisoirement la tête du championnat d'Égypte, en attendant le résultat de la rencontre entre Pyramids et Ceramica Cleopatra.

De son côté, Zamalek, tenant du titre, reste bloqué à 13 points, à la troisième place du classement de la compétition.