En Turquie ou une opportunité en janvier : Richarlison absent de la liste de Premier League de Tottenham

Richarlison semble s’éloigner de plus en plus de Tottenham. Le signal le plus clair est arrivé avec la décision des Spurs de ne pas inclure l’attaquant brésilien dans la liste pour la Premier League, un choix qui rend désormais très compliquée sa présence à Londres.





Né en 1997, il avait aussi été associé ces derniers mois à la Juventus, lorsque le club turinois cherchait un nouvel avant-centre en vue du remplacement de Dusan Vlahovic et n’avait pas encore finalisé l’opération pour Randal Kolo Muani. Cette piste ne s’était ensuite pas concrétisée, tandis qu’à présent une nouvelle expérience loin de l’Angleterre pourrait s’ouvrir pour Richarlison. C’est Trabzonspor qui a concrètement bougé pour le Brésilien. Le club turc aurait déjà trouvé un accord avec le joueur concernant les conditions contractuelles, franchissant ainsi une étape importante dans les négociations.





Reste toutefois à surmonter l’obstacle Tottenham, qui n’aurait pas encore reçu de proposition financière jugée adéquate pour laisser partir l’attaquant. Les Turcs ont jusqu’à minuit pour boucler l’affaire.