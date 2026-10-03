Le FC Barcelone a publié, dans la soirée de samedi, un communiqué au sujet du Clasico tant attendu, prévu dimanche, dans le cadre du championnat d'Espagne féminin, après la dégradation des conditions météorologiques.

Le journal Mundo Deportivo a indiqué que le Barça est parvenu à un accord concernant le changement d'horaire du Clasico, à l'issue de négociations avec le Real Madrid et les responsables de la Liga féminine.

Le Barça a annoncé, par le biais d'un communiqué officiel, que la rencontre de dimanche débutera à 19h00 au lieu de 17h00, horaire qui avait été fixé initialement.

Le club catalan a précisé que le nouvel horaire a été convenu entre toutes les parties, en tenant compte des prévisions météorologiques et des besoins organisationnels.

Le communiqué a ajouté : « La confirmation du nouvel horaire intervient avec le plus d'anticipation possible, afin de faciliter la tâche des membres et des supporters et supportrices, et de leur permettre de planifier leurs déplacements et d'assister au match avec davantage de temps et plus de confort. »

Le Barça a insisté : « L'entrée dans le stade est autorisée avec des parapluies de petite taille et pliables ; en revanche, les parapluies longs et rigides ne sont pas autorisés conformément aux règles de sécurité en vigueur. »

De son côté, le journal AS a précisé que la tempête qui frappe le littoral catalan maintient l'alerte rouge jusqu'à 14h00 dimanche après-midi.

Les prévisions font état d'une forte hausse de la probabilité de précipitations sur la région de Catalogne, ainsi que d'une élévation du niveau de risque.



