En raison d’Alvarez, l’Atlético de Madrid déclare officiellement la guerre au FC Barcelone

L'Atlético de Madrid a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) et de la Fédération espagnole de football contre le FC Barcelone pour « harcèlement » à l'encontre de l'attaquant argentin de l'Atlético, Julián Álvarez.

La semaine dernière, après les déclarations de Julián Álvarez – qui avait affirmé : « Le mieux pour tout le monde, c’est que je parte. Je veux réaliser mon rêve » –, l’Atlético de Madrid avait confirmé son intention de saisir les instances, ce qu’il a fait ce mardi, selon le journal espagnol Cope.

Quelques heures après les déclarations du joueur, Miguel Ángel Gil Marín, président exécutif de l’Atlético, a confirmé à l’agence EFE : « Notre responsabilité est de défendre les intérêts de l’Atlético de Madrid, et c’est pourquoi nous allons déposer une plainte auprès de la FIFA contre Barcelone pour avoir négocié avec un joueur sous contrat pendant la période de protection. »

Le club madrilène se dit d’ailleurs convaincu de l’issue favorable de cette procédure, une source interne ayant confié à Mundo Deportivo qu’il n’aurait pas engagé cette démarche sans être certain de ses chances de succès.

Sous contrat jusqu’en 2030 et protégé par une clause libératoire de 500 millions d’euros, l’attaquant a néanmoins manifesté son désir de partir, tandis que le Barça affiche de grandes ambitions pour s’attacher ses services cet été.