En présence de Ronaldo : les champions de la Coupe du Golfe 27 mènent Al-Nassr dans le derby de Diriyah

L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a décidé de s'appuyer sur les champions de la Coupe du Golfe arabe « Gulf 27 » lors du derby de Riyad face à Al-Diriyah, en Saudi Pro League.

Al-Nassr affronte Al-Diriyah, ce vendredi, sur la pelouse d'Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la huitième journée de la Saudi Pro League.

Le onze de départ d'Al-Nassr compte la star portugaise Cristiano Ronaldo, désormais apte à jouer normalement après sa récente mésaventure avec la sélection de son pays.

Ronaldo mène la ligne d'attaque aux côtés de son compatriote João Félix, en plus du Français Kingsley Coman et du Sénégalais Sadio Mané sur les côtés droit et gauche.

La composition compte également le latéral Nawaf Boushal et le milieu de terrain Abdullah Al-Khaibari, trois jours seulement après leur sacre avec la sélection saoudienne à la Coupe du Golfe arabe « Gulf 27 ».

En revanche, le gardien Nawaf Al-Aqidi est absent en raison de la blessure dont il a souffert lors du tournoi du Golfe, tout comme le défenseur Abdulelah Al-Amri en raison de la fatigue, tandis que l'attaquant Abdullah Al-Hamdan prend place sur le banc des remplaçants.

À noter qu'Al-Nassr occupe la quatrième place au classement du championnat saoudien, avec 16 points, récoltés grâce à 5 victoires, un nul et une défaite, à 3 points d'Al-Qadsiah, qui a disputé un match de plus.

Voici la composition d'Al-Nassr :

Gardien : Bento

Défense : Nawaf Boushal - Mohamed Simakan - Íñigo Martínez - Awad Aman

Milieu : Abdullah Al-Khaibari - Sammu Costa - João Félix

Attaque : Sadio Mané - Cristiano Ronaldo - Kingsley Coman