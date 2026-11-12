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Manchester United a annoncé ce jeudi le départ de Michael Carrick de son poste d'entraîneur de l'équipe, après le début décevant des Red Devils cette saison, affirmant sa volonté de nommer un nouvel entraîneur permanent dans les plus brefs délais, dans un contexte de rumeurs faisant état d'un accord avec l'Argentin Mauricio Pochettino.

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Manchester United a déclaré, dans un communiqué officiel, qu'il était parvenu à la difficile décision de procéder à un changement au niveau de l'encadrement technique, faute d'avoir obtenu des résultats à la hauteur de ses ambitions.

Carrick était revenu à Manchester United en janvier dernier et avait réussi à conduire l'équipe à la troisième place du classement de la Premier League à l'issue de la saison 2025-2026, après avoir remporté 12 victoires lors des 17 matches restants de la compétition, cumulant ainsi le plus grand nombre de points parmi toutes les équipes du championnat durant cette période.

Mais les résultats de l'équipe ont décliné avec le début de la saison actuelle, Manchester United traversant une période difficile, puisqu'il occupe la dix-huitième place en Premier League, sous la ligne de relégation, et se classe également dix-septième sur 36 équipes en Ligue des champions, sans que des signes clairs d'amélioration des résultats n'apparaissent ces dernières semaines.

Tous ces éléments ont poussé la direction du club à mettre fin à la mission de l'entraîneur anglais, malgré sa réussite à redresser la situation de l'équipe durant la seconde moitié de la saison dernière.

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Manchester United fait ses adieux à Carrick avec des mots touchants

Manchester United a tenu à saluer l'apport de Carrick durant son passage avec l'équipe, soulignant son statut de légende du club, que ce soit en tant qu'ancien joueur ou lors de sa dernière mission d'entraîneur.

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Le communiqué du club indique : « Michael est une légende de Manchester United, et il le restera toujours. Comme il l'a fait lorsqu'il était joueur, il a fait preuve du plus haut degré de dévouement et de professionnalisme tout au long de son retour au club. »

Le communiqué ajoute : « Son leadership et ses accomplissements au cours de la saison dernière resteront à jamais appréciés et respectés. »

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Manchester United a conclu son communiqué en affirmant que la direction travaille à nommer un successeur permanent à Carrick dans les plus brefs délais, sans dévoiler l'identité de l'entraîneur attendu.

La démarche vers un changement de staff technique est intervenue à la suite d'une réunion tenue par Omar Berrada, directeur général de Manchester United, et Jason Wilcox, directeur sportif, avec Jim Ratcliffe, copropriétaire du club, à Monaco mercredi, afin d'examiner le début de saison poussif de l'équipe.

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Pochettino se rapproche

Des rapports de presse avaient lié le club à un engagement de l'Argentin Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis d'Amérique, pour succéder à Carrick à Old Trafford.

Selon ces informations, Manchester United serait parvenu à un accord de principe avec Pochettino pour qu'il occupe le poste de directeur technique, tandis que certains détails restent encore en discussion entre les deux parties.

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L'entraîneur argentin est lié par un contrat avec la Fédération américaine de football jusqu'à la mi-2030, et son contrat comporte une clause libératoire d'une valeur d'environ 7 millions de livres sterling, soit l'équivalent de près de 9 millions d'euros, que le club anglais devra négocier avec la Fédération américaine.

Manchester United travaille également à trouver un accord avec Pochettino concernant les membres de son staff technique, alors que l'on s'attend à une accélération des négociations avec la Fédération américaine au cours des vingt-quatre prochaines heures.

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Malgré la volonté de la direction de United de voir l'entraîneur argentin arriver à Old Trafford au plus vite, elle est consciente de son engagement dans sa mission actuelle avec la sélection américaine, qui se prépare à disputer deux matches face à Haïti durant la trêve internationale en cours.

Les prévisions indiquent que Pochettino pourrait prendre les rênes de Manchester United avant la confrontation face à Liverpool au stade d'Anfield le 22 novembre, après le retour de la plupart des joueurs de l'équipe au club d'ici jeudi prochain.