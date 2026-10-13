En portugais : le message surprise d'une légende d'Al Hilal à Ronaldo

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Hommage à la star portugaise

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Mohammed Al Deayea, légende du club d'Al Hilal, a tenu à adresser un message au Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine du rival traditionnel Al Nassr, en langue portugaise.

Al Deayea a publié un message sur son compte personnel du réseau social "X", en portugais, dans lequel il a déclaré : "Merci à la star mondiale Ronaldo pour sa noble position et son soutien à mon pays, le Royaume d'Arabie saoudite".

Il a précisé : "Le geste de porter le chemagh saoudien est un message de respect et de considération que nous apprécions énormément. Les véritables prises de position restent gravées dans la mémoire et suscitent le respect bien au-delà des frontières du sport".

Et il a conclu : "Toute ma considération et tout mon respect pour toi, Cristiano Ronaldo. Le Royaume d'Arabie saoudite mérite la loyauté et l'affection de tous".

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Ronaldo avait attiré tous les regards, hier lundi, après avoir porté une écharpe aux couleurs du drapeau saoudien, à l'issue de la rencontre face aux Ouzbeks du Navbahor en Ligue des champions d'Asie Elite, dans un soutien manifeste au Royaume en raison des événements qui s'y sont produits ces derniers jours.

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Rappelons que la star portugaise a livré une prestation éclatante lors de la rencontre face au champion d'Ouzbékistan, conduisant son équipe à sa première victoire dans la compétition asiatique sur le score de 3-1, dont il a inscrit le deuxième but d'une superbe manière.