En marge de la finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé relance la polémique avec un geste surprenant

La star française Kylian Mbappé a créé l’événement sur les réseaux sociaux en adoptant un geste controversé, en marge de la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Espagne.

Selon le journal « Sport », Mbappé a rapidement supprimé une photo qu’il avait publiée par erreur, sur laquelle on voyait l’actrice espagnole Esther Expósito portant un maillot des Bleus, quelques secondes seulement après sa publication, comme l’a révélé le journaliste Javi Hoyos.

Après l’élimination des Bleus, terminant à la quatrième place de la Coupe du monde 2026, l’attaquant a choisi de s’éloigner temporairement des terrains pour se ressourcer auprès de ses proches.

Selon le quotidien Sport, l’attaquant a rejoint sa compagne présumée, l’actrice espagnole Esther Expósito, pour souffler après l’élimination des Bleus. C’est durant ce séjour que l’incident s’est produit.

Il a ainsi diffusé sur son profil une image où l’on voit le duo, l’actrice arborant un maillot des Bleus floqué de son numéro, avant de la retirer aussitôt.

Le cliché est resté en ligne seulement 27 secondes, mais ce laps de temps a suffi pour attiser les spéculations sur la relation des deux stars, jusqu’alors jamais officialisée.

Leur apparition main dans la main dans les rues de Madrid avait déjà attisé les rumeurs.

Le journaliste Javi Hoyos a rapporté l’incident sur son compte Instagram : « Mbappé a publié une photo d’Esther avec le maillot de l’équipe de France. C’était inattendu, la publication n’est restée visible que quelques secondes, mais quelqu’un me l’a transmise en message privé. »

Il a ajouté : « La photo était peut-être destinée à sa liste d’amis proches, mais il l’a publiée par erreur à tout le monde. C’est la première photo qu’il partage d’elle, et c’était une image amusante et sympathique sur laquelle on voyait le numéro de Mbappé sur le maillot. »