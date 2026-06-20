Manchester City va récupérer plusieurs joueurs de retour de prêt, et le club se prépare déjà à la prochaine saison sous la direction du nouvel entraîneur Enzo Maresca. La priorité est d’évaluer les éléments capables d’apporter un vrai plus à l’équipe, plutôt que d’entamer une reconstruction massive.

Plusieurs éléments sont surveillés de près, parmi lesquels le défenseur brésilien Vitor Reis. Le jeune joueur de 20 ans s’apprête à retrouver l’Etihad Stadium après une saison complète à Gérone, club frère du réseau City Football Group. Malgré les difficultés de son équipe, il s’est imposé et a acquis une expérience précieuse lors de son premier exercice en Europe.

Âgé de 20 ans, il a disputé la saison 2025-2026 avec Gérone, club affilié au réseau City Football Group, et s’est imposé comme l’un des joueurs phares de l’équipe, enrichissant son bagage lors de sa première expérience européenne en Liga.

Malgré la relégation de Gérone lors de la dernière journée, ses performances ont constitué l’un des rares points positifs du club catalan. Conséquence : les Citizens envisagent de l’intégrer à leur effectif pour la saison à venir plutôt que de le prêter à nouveau.

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Reis doit prendre part à la tournée de préparation à Hong Kong fin juillet avec les joueurs non mondiaux, puis le club statuera sur son rôle.

Des rumeurs l’envoyant au FC Barcelone ont circulé en Espagne, mais la BBC assure qu’elles ont été accueillies avec scepticisme à Manchester City, où elles sont considérées comme de simples spéculations, sans démarche officielle pour l’instant. Le plan actuel est qu’il intègre l’effectif pour la saison prochaine sous les ordres de l’entraîneur Maresca.

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Bien qu’il n’ait disputé que 22 matchs avec l’équipe première de Palmeiras, Manchester City a déboursé 29,6 millions de livres sterling pour le recruter en janvier 2025, le même mois où le club a signé Abdulkadir Khusanov. Si Khusanov est rapidement devenu titulaire, Rees n’a disputé que quatre matchs avant d’être prêté afin de gagner en expérience.