La sélection d'Arabie saoudite a dévoilé son programme de préparation pour la Coupe d'Asie des nations 2027, que le Royaume accueillera du 7 janvier au 5 février.

Le tirage au sort de la compétition continentale a placé l'Arabie saoudite dans le groupe 1, aux côtés de trois équipes arabes : le Koweït, Oman et la Palestine.

La sélection saoudienne a indiqué, dans un communiqué publié sur son compte officiel sur la plateforme « X » ce jeudi, que l'équipe disputera deux stages avant la compétition, au cours desquels elle livrera quatre matches amicaux face à des sélections asiatiques.

La première phase de préparation consistera en un stage au Qatar, du 9 au 17 novembre prochain, l'Arabie saoudite affrontant la Corée du Sud et l'Ouzbékistan lors de deux matches amicaux, les 13 et 17 du même mois respectivement.

La deuxième phase comprendra un stage dans la ville saoudienne d'Al-Khobar, du 21 décembre au 3 janvier prochains, durant lequel l'équipe affrontera le Qatar et la Jordanie les 27 décembre et 2 janvier respectivement, la rencontre face à la Jordanie se déroulant à huis clos.

La sélection saoudienne avait annoncé avant-hier mardi les dates de ses matches en Coupe d'Asie, lesquelles se présentent comme suit :

L'Arabie saoudite débutera son parcours dans la compétition asiatique face à la Palestine, le 7 janvier, au stade de la Cité sportive du Roi Fahd.

Le deuxième match se jouera sur le même stade, contre Oman, le 12 janvier.

Quant au troisième et dernier match de la phase de groupes, l'Arabie saoudite le disputera contre le Koweït, le 17 janvier, au stade de la Cité sportive du Roi Abdallah.