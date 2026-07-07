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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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En images : un scénario incroyable… Messi s'effondre en larmes après l'élimination de l'Égypte

L. Messi
Argentine vs Égypte
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É.-U.

La star argentine a marqué et délivré une passe décisive pour sauver l'équipe nationale.

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a fondu en larmes après le coup de sifflet final de la rencontre face à l’Égypte, lors de la Coupe du monde 2026.

Après avoir renversé les Pharaons (3-2) ce mardi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, l’attaquant a laissé éclater son émotion.

Menés 2-0 par l’Égypte, les Argentins étaient virtuellement éliminés, avant que Messi n’inscrive un but et n’offre une passe décisive, propulsant les siens vers une remontada aussi inespérée que spectaculaire.

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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images

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