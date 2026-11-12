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UEFA Nations League A
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San Siro
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Tom Sanderson
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Italie vs France: où voir le match, chaînes TV et horaire

Comment regarder le match de UEFA Nations League A entre l'Italie et la France en direct aujourd'hui ? GOAL vous présente tout ce que vous avez besoin de savoir et bien plus encore.

FranceMolotov
BelgiqueDAZN
SuisseRSI La 2
LuxembourgTF1
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieTOD TV

Où regarder le match ?

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UEFA Nations League A - Journée 5
San Siro
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TF1

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Comment regarder le match de n'importe où avec un VPN ?

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Italie vs France : heure du coup d'envoi

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UEFA Nations League A - Journée 5
San Siro

Le match d'aujourd'hui entre l'Italie et la France débutera le 12 novembre 2026 à 20h45.

Italie vs France Équipes probables

4-3-3
Italie crest
Italie
ITA
Formation
France crest
France
FRA
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. KayodeM. KayodeG. ScalviniG. ScalviniA. BastoniA. BastoniR. CalafioriR. CalafioriN. BarellaN. BarellaD. FrattesiD. FrattesiS. TonaliS. TonaliF. EspositoF. EspositoS. EspositoS. EspositoN. CambiaghiN. CambiaghiM. MaignanM. MaignanD. UpamecanoD. UpamecanoM. GustoM. GustoA. TruffertA. TruffertJ. JacquetJ. JacquetA. RabiotA. RabiotL. Da CunhaL. Da CunhaR. CherkiR. CherkiDésiré DouéDésiré DouéM. OliseM. OliseB. BarcolaB. Barcola
France crest
France
FRA
4-3-3
Italie

Onze de départ

France

Entraineur

  • R. Mancini
  • Z. Zidane
ITA

ITA - Forme

GRÈ
V0-1
BEL
D0-2
TUR
V1-4
FRA
N1-1
TUR
V3-1
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FRA

FRA - Forme

ANG
D4-6
TUR
V0-1
BEL
V0-1
ITA
N1-1
BEL
V4-1
But marqué (encaissé)
11/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Face à face

ItalieNulFrance
1
1
3
UEFA Nations League A
France badge
France
FRA
1
Italie badge
Italie
ITA
1
FDM
UEFA Nations League A
Italie badge
Italie
ITA
1
France badge
France
FRA
3
FDM
UEFA Nations League A
France badge
France
FRA
1
Italie badge
Italie
ITA
3
FDM
Matchs Amicaux
France badge
France
FRA
3
Italie badge
Italie
ITA
1
FDM
Matchs Amicaux
Italie badge
Italie
ITA
1
France badge
France
FRA
3
FDM
7Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué5/5

Grp. 1

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FranceFranceFRA
431072+510
V
N
V
V
2
ItalieItalieITA
421185+37
V
N
V
D
3
BelgiqueBelgiqueBEL
420265+16
D
V
D
V
4
TurquieTurquieTUR
4004211-90
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Abonnez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment diffuser le match sur un projecteur ou une télévision

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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