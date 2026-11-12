Où regarder le match ?

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 San Siro





Comment regarder le match de n'importe où avec un VPN ?

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Italie vs France : heure du coup d'envoi

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 San Siro

Le match d'aujourd'hui entre l'Italie et la France débutera le 12 novembre 2026 à 20h45.

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 France FRA 4 3 1 0 7 2 +5 10 V N V V 2 Italie ITA 4 2 1 1 8 5 +3 7 V N V D 3 Belgique BEL 4 2 0 2 6 5 +1 6 D V D V 4 Turquie TUR 4 0 0 4 2 11 -9 0 D D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Abonnez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment diffuser le match sur un projecteur ou une télévision

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.