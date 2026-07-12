En chiffres : Tuchel domine l’Europe historique et redonne à l’Angleterre son identité perdue

L'équipe d'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en battant la Norvège 2-1 après prolongation, samedi en quarts de finale. Menée au score, elle a renversé la vapeur pour poursuivre sa série de performances convaincantes sous la direction de son sélectionneur allemand Thomas Tuchel.

Selon les données d’Opta, il s’agit de la deuxième fois consécutive que les Three Lions renversent la vapeur après avoir concédé l’ouverture du score dans cette Coupe du monde, une performance qui n’avait réussi qu’une fois lors des 23 précédents matchs où ils avaient encaissé les premiers.

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Selon le site, Tuchel a remporté 16 des 20 matchs qu’il a dirigés à la tête de l’Angleterre toutes compétitions confondues (80 % de victoires), soit le meilleur ratio de l’histoire pour un sélectionneur ayant dirigé plus de 10 matchs avec une seule équipe nationale européenne.

En demi-finale, l’Angleterre défiera l’Argentine, tenante du titre, tandis que la France croisera l’Espagne dans l’autre rencontre.

Les Three Lions avaient auparavant dominé la République démocratique du Congo (2-1) au premier tour, puis le Mexique (3-2) en huitièmes et enfin la Norvège (2-1) en quarts.



