En chiffres : comment les fonds sont-ils répartis entre les clubs de la Saudi Pro League ?

La Ligue saoudienne defootball « Roshen » a présenté le mécanisme de répartition des fonds entre les clubs participants, dans le cadre de la deuxième phase de son programme de redistribution.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’instance a précisé que la répartition des fonds s’appuiera sur trois critères : les résultats commerciaux, l’audience télévisée et les performances sportives, calculés sur les trois dernières saisons.

Indépendamment de ces critères, chaque club perçoit 22 % des fonds à parts égales, afin d’établir une base commune pour l’ensemble des participants, comme l’a précisé la Ligue.

Selon le même principe, 22 % supplémentaires sont attribués d’après la performance sportive, évaluée à partir du classement moyen sur les trois dernières saisons.

Les 28 % restants récompensent la performance commerciale, évaluée à partir des ventes de billets, des parrainages, de la publicité, des produits dérivés, des droits à l’image des joueurs et des droits de licence.

Les 28 % restants récompensent l’audience télévisée, évaluée en comptabilisant le nombre total de téléspectateurs des matchs diffusés en direct et en streaming au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Rappelons que la période précédente avait suscité une vive polémique en raison du manque de transparence des critères de répartition des fonds aux clubs par le programme de recrutement, conçu pour attirer des stars depuis l’été 2023.