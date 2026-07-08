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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En arabe et en anglais… Un message émouvant de l’imam Ashour après l’adieu à la Coupe du monde

Égypte
Argentine vs Suisse
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E. Ashour
Égypte
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Suisse
É.-U.

L'équipe d'Égypte a été éliminée de la Coupe du monde au stade des huitièmes de finale.

Imam Ashour, la star de l’équipe d’Égypte, a adressé un message émouvant aux supporters après l’élimination de son équipe de la Coupe du monde 2026 en huitièmes de finale.

Les Pharaons ont été éliminés dès les huitièmes de finale après avoir perdu 2-3 contre l’Argentine mardi au stade d’Atlanta, alors qu’ils menaient 2-0.

Environ 24 heures après la rencontre, le milieu de terrain a publié un message en arabe et en anglais sur son compte Facebook personnel pour présenter ses excuses à propos de cette élimination et de l’échec à atteindre les quarts de finale.

Dans son message, il a déclaré : « Loué soit Dieu pour tout. Il y a des défaites qui font plus mal que n’importe quel discours, et celle-ci en fait partie. Je suis désolé pour tous ceux qui croyaient en ce rêve, pour tous ceux qui croyaient en nous et qui attendaient que nous leur apportions la joie. »

Il a ajouté : « Nous espérions poursuivre l’aventure et être à la hauteur de votre soutien. Nous nous sommes battus de toutes nos forces, mais c’est la volonté de Dieu, et Il fait ce qu’Il veut. »

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Il a poursuivi : « Je tiens à remercier tout particulièrement le staff technique ainsi que tous mes coéquipiers pour leurs efforts, leur esprit d’équipe et leur combativité jusqu’à la dernière seconde. Un immense merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont encouragés et qui ont cru en nous, du premier jour jusqu’à la dernière minute. »

Il conclut : « Nous vous promettons de revenir plus forts et de continuer à nous battre de toutes nos forces pour vous rendre fiers et honorer le nom de l’Égypte. Vive l’Égypte pour toujours. »

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