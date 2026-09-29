Le club d'Al-Nassr a récupéré 3 joueurs, en tête desquels figure l'ailier français Kingsley Coman, avant de disputer l'un des derbies de la capitale saoudienne Riyad, face à Al-Diriyah.

Al-Nassr affrontera Al-Diriyah le 9 octobre prochain, sur la pelouse de l'Al-Awwal Park à Riyad, lors de la huitième journée du championnat saoudien de Roshan League.

Le quotidien saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué que les deux ailiers, le Saoudien Abdulrahman Ghareeb et le Français Kingsley Coman, ont participé aux entraînements collectifs de l'équipe d'Al-Nassr ce mardi, après leur rétablissement des blessures qu'ils ont subies récemment.

En revanche, le latéral gauche Saad Al-Nasser fera son retour aux entraînements de l'équipe de la capitale demain mercredi, après s'être lui aussi remis de la blessure qu'il a subie aux ischio-jambiers au cours de la période écoulée.

Le retour de ce trio représente un renfort de taille pour le club d'Al-Nassr, en particulier au vu des nombreuses absences dont il souffre actuellement, que ce soit en raison de blessures ou de la trêve internationale.

Sept joueurs sont absents d'« Al-Alami » pour rejoindre leurs sélections nationales, à savoir le quatuor saoudien composé de Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Al-Hamdan et Abdullah Al-Khaibari, les deux Portugais Cristiano Ronaldo et João Félix, ainsi que l'Irakien Haidar Abdulkarim.

Il est à noter qu'Al-Nassr occupe la troisième place au classement du championnat saoudien, avec un total de 16 points, récoltés grâce à 5 victoires, un match nul et une défaite, à deux points du leader Al-Hilal et à un point d'Al-Ittihad, deuxième.