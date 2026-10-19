Les regards se tournent vers un groupe de jeunes talents à l'occasion du coup d'envoi de la septième journée de la Joy Elite League des moins de 21 ans, alors que la compétition continue de révéler des noms prometteurs qui cherchent à prouver leurs qualités et à attirer l'attention des staffs techniques des équipes premières.

Entre un attaquant doté du sens du but, un milieu de terrain habile dans la création d'occasions, et des éléments qui se distinguent par leur vitesse et leur technique individuelle, cinq noms méritent d'être suivis durant cette nouvelle journée.

Louai Al-Obaidi : le talent d'Al-Hilal sous les projecteurs

Louai Al-Obaidi, attaquant d'Al-Hilal, arrive en tête des noms attendus, après avoir affiché un niveau remarquable sous le maillot de l'équipe en Joy Elite League, grâce à ses déplacements intelligents dans le dos des défenseurs et à sa capacité à exploiter les espaces et à se présenter devant le but.

Le joueur a attiré l'attention en inscrivant quatre buts lors des confrontations face à Neom et Al-Jabalain, et il a renforcé sa présence en rejoignant la sélection saoudienne des moins de 20 ans, marquant lors du stage d'Ouzbékistan face aux sélections de Russie et d'Ouzbékistan.

Des rapports médiatiques indiquent que son talent suscite l'intérêt de clubs européens, parmi lesquels le Borussia Dortmund, ce qui ajoute encore plus de lumière à ses prochaines apparitions.

Abdallah Al-Dossari : le petit joyau d'Al-Ahli

Abdallah Al-Dossari, joueur d'Al-Ahli né en 2009, se distingue comme l'un des noms qui méritent d'être suivis, après avoir livré une prestation remarquable face à Al-Wehda, profitant de sa vitesse de déplacement entre les lignes et de sa capacité à percer la défense, que ce soit dans l'axe ou par les côtés.

Al-Dossari a réussi à contribuer efficacement aux deux buts de son équipe durant la rencontre, après avoir initié l'action ayant abouti au premier but et délivré la passe décisive du second, et il a frôlé le but en se retrouvant seul face au gardien. La diversité de ses rôles offensifs offre à Al-Ahli une option prometteuse sur laquelle bâtir lors de la prochaine étape.

Souhaib Al-Houssawi : l'arme polyvalente d'Al-Ittihad

Quant à Souhaib Al-Houssawi, joueur d'Al-Ittihad, il possède un ensemble de caractéristiques qui en font un élément important du dispositif offensif de l'équipe, puisqu'il peut évoluer au milieu de terrain sur le côté droit, tout en assumant les rôles d'ailier et de meneur de jeu.

Le joueur a offert un aperçu technique remarquable lors de la confrontation face à Al-Kholood, lorsqu'il a adressé une passe en profondeur précise qui a permis à Ammar Al-Ghamdi de se présenter devant le but et de marquer. Outre sa bonne vision du jeu, Al-Houssawi se distingue par sa capacité à percer les espaces, à dribbler et à frapper, autant d'éléments susceptibles d'aider Al-Ittihad à poursuivre la lutte durant la septième journée.

Hassan Idriss : l'espoir d'Al-Hazm pour retrouver l'éclat

Al-Hazm espère que Hassan Idriss continuera d'apporter sa plus-value offensive, après avoir renoué avec le but lors de la sixième journée, malgré la défaite de son équipe face à Damac.

Le joueur possède une expérience remarquable lors de la précédente édition du tournoi, puisqu'il figurait parmi les éléments les plus en vue d'Al-Hazm durant la finale face à Al-Fateh, qui s'est soldée par la victoire de son équipe et son sacre.

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Ses principaux atouts résident dans les duels individuels et dans la rapidité de prise de décision à l'intérieur de la surface de réparation, en plus de ses frappes puissantes et de sa capacité à exploiter les erreurs des défenseurs. Alors que le tenant du titre a besoin d'améliorer ses résultats, l'importance du rôle attendu d'Idriss lors des prochaines journées ne cesse de croître.

Hamza Salem : l'attaquant d'Al-Wehda en quête de décision

À Al-Wehda, les regards se portent vers l'attaquant Hamza Salem, qui a donné des signaux positifs lors de la confrontation face à Al-Ahli, après avoir inscrit un but qui a ramené son équipe dans le match, profitant de la rapidité avec laquelle il a suivi le ballon revenu du poteau.

Son impact ne s'est pas limité au but : il a également créé une occasion dangereuse dans le temps additionnel, d'une frappe puissante de volée qui a heurté la barre transversale après l'intervention du gardien d'Al-Ahli.

Salem se distingue par son bon placement à l'intérieur de la surface de réparation et par sa capacité à traiter rapidement les ballons qui reviennent, ce qui fait de lui l'un des éléments capables de faire la différence s'il bénéficie des espaces et des occasions appropriés lors de la septième journée.



