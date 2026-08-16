Le transfert d’Emiliano Martínez à la Juventus a capoté, assure notamment The Athletic. L’Argentin avait trouvé un accord personnel avec le géant italien, qui n’est toutefois pas parvenu à s’entendre avec Aston Villa. Les Anglais sont entre-temps tout proches de l’arrivée de Zion Suzuki.

Martínez, désormais âgé de 33 ans, est sous contrat avec Villa jusqu’à la mi-2029, mais souhaite quitter Birmingham depuis un certain temps déjà. La Juventus semblait offrir une solution et avait également trouvé un accord personnel avec le gardien.

Mais le transfert ne se fera pas. Villa réclamait une indemnité de transfert de quinze millions d’euros, tandis que la Juventus ne voulait pas aller au-delà de six millions d’euros plus des bonus.

En raison de l’écart trop important entre l’offre et la demande, la Juventus a décidé de mettre fin aux négociations. Selon l’expert du mercato Matteo Moretto, le club a désormais jeté son dévolu sur Guglielmo Vicario (29 ans), de Tottenham Hotspur.

Villa s’active entre-temps pour faire venir Zion Suzuki. La (possible) arrivée du Japonais est totalement indépendante de la situation autour de Martínez, assure The Athletic, et Martínez semble donc avoir un problème s’il reste à Villa.

Villa est prêt à débourser 30 millions d’euros fixes et 5 millions d’euros de bonus pour Suzuki, qui est sous contrat avec Parme jusqu’à la mi-2029. Ce sont des jours agités pour l’Asiatique de 23 ans, qui a récemment vu un gros transfert capoter.

Tout indiquait que le Paris Saint-Germain allait devenir le nouveau club de Suzuki. Cependant, l’opération a échoué malgré un accord entre toutes les parties, car les agents de Suzuki ont exigé au dernier moment de fortes commissions de la part du PSG.