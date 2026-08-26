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Bart DHanis

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Emiliano Martínez se dirige soudainement vers un grand club de Premier League

Aston Villa a proposé Emiliano Martínez à Chelsea. Le club londonien envisage actuellement de s’attacher les services du gardien argentin, selon The Athletic.

Aston Villa a payé trente millions d’euros à Parme la semaine dernière pour Zion Suzuki. Le Japonais sera le gardien numéro un du club de Birmingham.

Aston Villa veut donc encore se séparer de Martínez cet été. Le club l’a désormais proposé à Chelsea, qui envisage de lui offrir un contrat.

Chelsea estimait plus tôt cet été que le club n’avait pas besoin de recruter un nouveau gardien, mais Roberto Sánchez a commis une bourde lors du premier match de Premier League contre Fulham (victoire 3-2).

Martínez est lui-même ouvert à un transfert vers Chelsea, révèle encore The Athletic. Il reste à voir ce que les Blues décideront.

Chelsea devra probablement tout de même payer une indemnité de transfert modeste pour l’international argentin. Plus tôt, la Juventus avait vu une offre de dix millions d’euros être rejetée.

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