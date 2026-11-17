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Le gardien de Chelsea Emiliano Martinez fera mardi contre le Costa Rica son retour tant attendu avec l’Argentine, après s’être remis d’une grave blessure à la mâchoire. Lionel Scaloni a confirmé que le portier masqué serait titulaire à Cordoba, où la sélection compte tester de nouvelles bases tactiques.

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Le retour très attendu de Martinez avec l’Argentine

Martinez fera son retour en compétition avec l’Argentine mardi, face au Costa Rica à Cordoba. Le gardien de Chelsea s’est complètement remis d’une terrible blessure à la mâchoire subie en octobre. Martinez avait dû être opéré après un violent choc avec le défenseur d’Everton Jarrad Branthwaite lors d’une victoire 2-0 de Chelsea . Il avait ensuite été écarté des terrains pendant plusieurs semaines, le temps de suivre une rééducation intensive.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2022 retrouvera sa place dans les buts de la sélection. Il remplacera le gardien de Manchester City Geronimo Rulli après la décevante défaite 2-1 contre l’Uruguay .

Scaloni confirme le retour prudent du gardien

Le sélectionneur argentin Scaloni a confirmé que Martinez était enfin prêt à débuter avec la sélection. Il a reconnu avoir envisagé de le faire jouer contre l’Uruguay, avant de décider finalement d’attendre. Martinez a déjà été photographié à l’entraînement avec ses coéquipiers, portant un masque de protection sur mesure.

« Emiliano jouera, a déclaré Scaloni aux journalistes avant le match amical de mardi. Il aurait peut-être aussi pu jouer le match précédent contre l’Uruguay, mais c’était risqué. Attendre trois jours de plus était un choix prudent. »

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L’Argentine se reconstruit sans ses joueurs de légende

Scaloni compte profiter de ce match amical pour expérimenter sur le plan tactique, alors que l’Argentine s’adapte à l’absence de Lionel Messi. Le sélectionneur a confirmé qu’il procéderait à de nombreux changements dans le onze de départ.

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« Nous allons effectuer quatre ou cinq changements, en fonction de la dernière séance d’entraînement et de ce qui fonctionne, a expliqué Scaloni. Contrairement au premier cycle, nous disposons peut-être maintenant de bases plus solides et pouvons commencer à combler les vides laissés par de grands joueurs comme Messi et [Angel] Di María, qui ne sont plus avec nous et qui sont irremplaçables.

Nous ne pouvons pas vraiment les remplacer, car ils faisaient partie des meilleurs joueurs au monde. Nous pouvons toutefois essayer de combler ces vides avec de jeunes joueurs qui, selon nous, resteront longtemps avec nous. Voilà notre défi : atteindre ce niveau maximal, même si je ne sais pas quand nous y parviendrons. »

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Le Costa Rica attendu à Cordoba

L’Argentine conclura sa campagne 2026 au stade Mario Alberto Kempes. Les hommes de Scaloni veulent à tout prix rebondir après leur défaite contre l’Uruguay et terminer l’année sur un résultat positif.

Pour Martinez, ce match représente une occasion cruciale de retrouver le rythme de la compétition avant son retour à Chelsea. Le gardien masqué cherchera à garder sa cage inviolée et à retrouver son statut de titulaire indiscutable en club comme en sélection.