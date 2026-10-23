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Chelsea sera privé de son gardien Emi Martinez pendant plusieurs semaines après que l’international argentin a été opéré d’une fracture de la mâchoire. L’entraîneur Xabi Alonso a confirmé ce coup dur avant le choc très attendu de Premier League face à Tottenham Hotspur ce week-end.

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Coup dur pour Chelsea

Chelsea subit un sérieux revers : son gardien Martinez sera absent plusieurs semaines. L’international argentin a été opéré avec succès d’une fracture de la mâchoire.

L’incident s’est produit le week-end dernier, lors de la convaincante victoire 2-0 de Chelsea contre Everton en Premier League. Martinez a dû quitter le terrain, visiblement souffrant, avant d’être immédiatement conduit à l’hôpital pour des examens médicaux urgents. Cette blessure prive Alonso, l’entraîneur de Chelsea, de son gardien titulaire pour une période cruciale du calendrier national.

Le choc douloureux avec Branthwaite

Cette grave blessure au visage résulte directement d’un violent choc sur le terrain. Martinez est entré en collision avec le défenseur d’Everton Jarrad Branthwaite pendant la rencontre du week-end, ce qui a conduit à son remplacement immédiat. Lors de sa conférence de presse vendredi, Alonso a donné aux journalistes présents des nouvelles peu rassurantes de son gardien titulaire. L’entraîneur de Chelsea a confirmé l’opération, tout en affichant un optimisme prudent quant à la durée de sa convalescence.

« Il a connu des jours meilleurs ; il a été opéré », a expliqué Alonso aux journalistes. « Nous devons encore attendre. Il sera absent quelques semaines. Espérons que ce sera le moins longtemps possible. »

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Penders se prépare à prendre le relais

Martinez étant officiellement indisponible pour les prochaines semaines, Chelsea va désormais se tourner vers Mike Penders pour garder ses buts. Le gardien remplaçant devrait être titularisé alors que Chelsea cherche à poursuivre sur sa lancée.

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Penders a déjà donné aux supporters un bref aperçu de ses capacités lorsqu’il a remplacé Martinez, blessé, contre Everton. Alonso est convaincu que son remplaçant est prêt à répondre aux exigences de la Premier League.

« Il est prêt », a affirmé Alonso avec confiance. « Il s’entraîne bien et a disputé quelques matches de coupe au cours desquels il a montré qu’il avait un bon niveau. Quand il est entré contre Everton, il a montré en quelques minutes sa personnalité et ses qualités. »

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Le derby londonien contre Tottenham en vue

Chelsea doit vite s’adapter à l’absence de Martinez avant un important derby londonien. Alonso dirigera son équipe samedi à domicile contre Tottenham, dans un match de Premier League à fort enjeu. Après cette rencontre du week-end, le personnel médical du club suivra de près la convalescence de Martinez. Les supporters espèrent que l’Argentin pourra retrouver rapidement les terrains, sans prendre de risques.