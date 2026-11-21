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Chelsea a subi une lourde défaite samedi après-midi à Stamford Bridge. Les visiteurs venus de Leeds se sont imposés 4-1. Pour ne rien arranger, le cadre de l’équipe Moises Caicedo est sorti sur blessure.

À Chelsea, Emmanuel Emegha était titulaire pour la première fois. L’attaquant néerlandais est arrivé l’été dernier en provenance du RC Strasbourg pour 25 millions d’euros.

L’ancien joueur du Sparta et du Royal Antwerp, entre autres, n’a pas tardé à marquer. À la 25e minute, Morgan Rogers l’a servi et l’attaquant a immédiatement décoché une frappe puissante au premier poteau.

Juste avant, Chelsea avait essuyé un sérieux coup dur. Blessé, Caicedo a dû quitter le terrain et a été remplacé par Jordan Henderson.

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Chelsea n’a pas non plus profité longtemps de son avance. Noah Okafor a remis les visiteurs à égalité avant la 28e minute de jeu. L’attaquant est entré dans la surface balle au pied et a marqué d’une frappe masquée passée entre les jambes de deux défenseurs, au second poteau.

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Peu après la pause, Leeds a pris l’avantage. L’arbitre a accordé un penalty pour une main de Rogers, une décision qui devrait encore faire beaucoup parler après le match.

L’attaquant britannique avait placé ses bras devant son visage sur un tir à bout portant, et le ballon les avait touchés. À tort ou à raison, Calvert-Lewin a porté le score à 1-2 sur penalty.

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Quelques instants plus tard, Okafor a inscrit son deuxième but de l’après-midi. L’attaquant suisse était bien placé pour reprendre un centre venu du côté et a envoyé une frappe puissante dans la lucarne.

En fin de match, Brenden Aaronson a fixé le score à 1-4. Il a conclu avec adresse sur un ballon en profondeur, depuis un angle très fermé.

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Tottenham Hotspur - Ipswich Town 2-0

Pour sa première titularisation en Premier League, Luca Williams-Barnett, 18 ans, a immédiatement été décisif pour Tottenham avec un but et une passe décisive. Après un quart d’heure, le grand espoir a ouvert le score en reprenant du tibia un centre de Pedro Porro.

Peu après, Jan Paul van Hecke a placé une tête au-dessus, tandis que Mohamed Kudus a touché le poteau sur un beau coup franc. Juste avant la pause, le gardien Christian Walton a empêché Williams-Barnett d’inscrire un deuxième but à deux reprises.

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Peu après la reprise, le jeune espoir anglais a éliminé son adversaire direct avant que Dominic Solanke ne se jette pour reprendre son centre précis : 2-0. Williams-Barnett a reçu une ovation debout lorsqu’il a été remplacé après 65 minutes de jeu.