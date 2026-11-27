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Chelsea a subi vendredi soir sa troisième défaite consécutive en Premier League. L'équipe de Xabi Alonso s'est inclinée 3-2 sur le terrain de Nottingham Forest, malgré l'excellente entrée en jeu d'Emmanuel Emegha. L'attaquant néerlandais a inscrit les deux buts de Chelsea, sans parvenir à éviter la défaite.

Chelsea s'est rendu au City Ground avec peu de confiance. Les Blues avaient perdu leurs deux précédents matches de championnat contre Sunderland (1-0) et Leeds United (1-4) et occupaient la huitième place de Premier League avant la douzième journée.

À Chelsea, Emegha a débuté sur le banc, Alonso ayant préféré aligner Danny Welbeck à la pointe de l'attaque. Jorrel Hato était absent en raison de douleurs persistantes au dos. Du côté de Nottingham Forest, Liam Delap, ancien attaquant de Chelsea, était titulaire.

L'équipe à domicile a démarré fort et ouvert le score dès la cinquième minute. Un centre en profondeur est parvenu à Igor Jesus, qui a trompé le gardien Emiliano Martínez d'une superbe reprise de volée dans la lucarne : 1-0.

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Chelsea a été complètement débordé en début de match par les hommes d'Oliver Glasner et a peiné à se dégager de la pression. Roméo Lavia et Welbeck ont permis aux visiteurs de se montrer un peu plus menaçants avant la pause, mais aucun autre but n'a été marqué en première période.

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Presque immédiatement après la reprise, Alonso a fait entrer Emegha à la place de Welbeck. Le Néerlandais a vu Wesley Fofana commettre peu après une grosse erreur en faisant tomber Delap dans la surface de réparation. Morgan Gibbs-White a pris Martínez à contre-pied sur penalty : 2-0.

Emegha n'a ensuite eu besoin que de quelques minutes pour marquer la rencontre de son empreinte. À la 54e minute, l'attaquant néerlandais a envoyé le ballon dans le coin inférieur du but d'une reprise de volée rasante. Après une vérification tendue de la VAR pour un possible hors-jeu, il a finalement pu célébrer son but : 2-1.

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Chelsea a ensuite réclamé un penalty après que le ballon a touché le bras de Jair Cunha, mais l'arbitre Andy Madley n'a rien voulu savoir. À l'autre bout du terrain, Gibbs-White a de nouveau frappé à la 73e minute, piquant le ballon par-dessus Martínez après une belle passe en profondeur de Xaver Schlager.

Le match semblait alors joué, jusqu'à ce qu'Emegha se signale de nouveau à la 89e minute. Entré en jeu, il s'est élevé au-dessus de ses adversaires au second poteau et a placé une belle tête dans le coin opposé, relançant totalement la rencontre : 3-2.

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Chelsea n'est toutefois pas parvenu à arracher un point durant les cinq minutes de temps additionnel. Cette nouvelle défaite accroît encore la pression sur Alonso, tandis que Nottingham Forest empoche trois points particulièrement bienvenus dans la lutte contre la relégation.