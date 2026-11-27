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Chelsea a subi vendredi soir sa troisième défaite consécutive en Premier League. L'équipe de Xabi Alonso s'est inclinée 3-2 sur la pelouse de Nottingham Forest malgré une entrée en jeu remarquable d'Emmanuel Emegha. L'attaquant néerlandais a inscrit les deux buts du club londonien, sans parvenir à éviter la défaite.

Chelsea s'est rendu au City Ground avec peu de confiance. Les Blues avaient perdu leurs deux précédents matches de championnat contre Sunderland (1-0) et Leeds United (1-4) et occupaient la huitième place de Premier League avant la douzième journée.

À Chelsea, Emegha a débuté sur le banc, Alonso ayant préféré Danny Welbeck à la pointe de l'attaque. Jorrel Hato était absent en raison de douleurs persistantes au dos. Du côté de Nottingham Forest, Liam Delap, ancien attaquant de Chelsea, était titulaire.

L'équipe à domicile est partie très fort et a ouvert le score après seulement cinq minutes de jeu. Un long centre est parvenu à Igor Jesus, dont la superbe reprise de volée en lucarne n'a laissé aucune chance au gardien Emiliano Martínez : 1-0.

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Chelsea a été complètement submergé en début de match par les joueurs d'Oliver Glasner et a peiné à se dégager de la pression. Roméo Lavia et Welbeck ont permis aux visiteurs de se montrer quelque peu dangereux avant la pause, mais aucun autre but n'a été marqué en première période.

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Presque immédiatement après la reprise, Alonso a fait entrer Emegha à la place de Welbeck. Le Néerlandais a vu Wesley Fofana commettre peu après une grosse erreur en faisant tomber Delap dans la surface de réparation. Sur penalty, Morgan Gibbs-White a pris Martínez à contre-pied : 2-0.

Il n'a ensuite fallu que quelques minutes à Emegha pour marquer le match de son empreinte. À la 54e minute, l'attaquant néerlandais a envoyé le ballon dans le petit filet d'une reprise de volée à ras de terre. Après une vérification tendue de la VAR pour un possible hors-jeu, il a finalement pu célébrer son but : 2-1.

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Chelsea a ensuite espéré obtenir un penalty après que le ballon a touché le bras de Jair Cunha, mais l'arbitre Andy Madley n'a rien accordé. À l'autre bout du terrain, Gibbs-White a de nouveau frappé à la 73e minute en lobant Martínez après une belle passe en profondeur de Xaver Schlager.

Le match semblait alors joué, jusqu'à ce qu'Emegha se manifeste de nouveau à la 89e minute. Au second poteau, le remplaçant s'est élevé au-dessus de ses adversaires et a placé une belle tête dans le coin opposé, relançant complètement le suspense : 3-2.

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Durant les cinq minutes de temps additionnel, Chelsea n'est toutefois pas parvenu à arracher le point du nul. Cette nouvelle défaite accroît encore la pression sur Alonso, tandis que Nottingham Forest engrange trois points particulièrement bienvenus dans sa lutte contre la relégation.