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imago-sport-1083339038.jpgPro Shots
Bart DHanis
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Emanuelson recommande un joueur pour l’équipe première de l’Ajax : « Il peut être précieux »

Ajax

Urby Emanuelson estime que Pharell Nash peut apporter quelque chose à l’équipe première de l’Ajax, a déclaré l’entraîneur adjoint de Jong Ajax à ESPN.

Lundi soir, les espoirs de l’Ajax affrontaient Vitesse en Keuken Kampioen Divisie. Emanuelson dirigeait l’équipe, l’entraîneur principal Carlos García ne pouvant être présent en raison d’une suspension.

Après seulement trois minutes de jeu, Jong Ajax a pris l’avantage (1-0). Lancé dans l’espace par Jahyendrow Amour, Nash a conclu tranquillement dans le coin opposé.

Selon Emanuelson, le buteur pourrait aussi être un renfort pour l’équipe première de l’Ajax. Oscar Gloukh et Abdellah Ouazane évoluent actuellement sur le côté gauche de l’attaque, alors qu’ils sont des milieux de terrain de formation.

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« Je pense que Nash doit faire la différence, comme aujourd’hui. S’il le fait, il peut être intéressant pour l’équipe première. Je travaille beaucoup avec lui », explique Emanuelson.

« Il a tellement de qualités individuelles. Il domine son adversaire pendant tout le match. Mais il ne marque qu’un seul but. C’est décisif, certes, mais je veux en voir davantage », conclut-il.

Finalement, Jong Ajax a subi une mauvaise surprise juste avant la fin du match. Vitesse est revenu à hauteur grâce à un but de Jeredy Hilterman : 1-1.

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