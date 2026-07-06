Éliminée de la Coupe du monde, la sélection pointe des erreurs d’arbitrage et saisit immédiatement la FIFA

La Croatie exprime sa profonde déception après les décisions arbitrales qui ont émaillé son match de seizièmes de finale de la Coupe du monde contre le Portugal, perdu 2-1. Tomislav Pacak, porte-parole de la Fédération croate de football (HNS), dénonce un « abus de la technologie ».

Il vise notamment l’annulation du but égalisateur de Josko Gvardiol en fin de match. Le contact avec Igor Matanović, jugé hors-jeu, a été déterminant, mais la fédération estime que la technologie n’aurait pas dû intervenir.

Ce contact a été détecté par une nouvelle technologie : une puce intégrée dans le ballon. « La HNS a adressé une lettre au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour exprimer sa profonde déception et son désaccord concernant le match contre le Portugal. Le but égalisateur a été injustement refusé pour hors-jeu », déclare Pacak dans son communiqué.

« Cette décision se fonderait sur un contact supposé de Matanovic, qui, selon la HNS, n’a pas eu lieu et a été détecté par un capteur, ce qui, selon elle, est contraire aux règles et à l’esprit du football. La fédération parle en ce contexte d’un abus de la technologie. »

« Si la HNS soutient en principe l’usage de la technologie dans le football, elle considère que cette application ne sert ni les intérêts de la FIFA, ni ceux des équipes, ni ceux des supporters », poursuit-il.

« La HNS a toutefois précisé que, même si cette lettre ne dissipera pas la tristesse et la déception des supporters et des joueurs, il est important d’en informer officiellement la FIFA et de demander une explication détaillée de toutes les décisions. »

La FIFA est actuellement submergée de réclamations. Après l’affaire impliquant l’attaquant américain Folarin Balogun, la France a également déposé un recours pour faire annuler le carton jaune reçu par Michael Olise face au Paraguay.