L'élimination des Bleus fait perdre des millions à TF1 et M6

Les deux diffuseurs en clair des Bleus vont avoir un énorme manque à gagner après l'élimination des Bleus contre la Suisse.

L'élimination de l'équipe de France en huitième de finale de l'Euro face à la Suisse n'a pas que des conséquences sportives. Sur le plan économique, cette sortie précoce des Bleus de la compétition va faire perdre énormément d'argent à TF1 et M6.

Lors de cet Euro, les deux chaînes de télévision se partagent 23 matches en clair dont les rencontres de l'équipe de France. Le hic, c'est qu'en l'absence des Bleus pour les quarts de finale, le dernier carré et la finale, TF1 et M6 vont percevoir moins de revenus publicitaires. Selon le journal économique Les Echos, M6 qui aurait dû retransmettre la rencontre des Bleus en quart de finale puis en finale va perdre entre 6 et 8 millions d'euros et TF1 (qui devait diffuser la demi-finale avec la France) environ 4 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

Avec la présence des Bleus, un spot de pub se monnaye 400 000 euros. Sans l'équipe de France, le tarif diminue à 168 000 euros. Un sacré manque à gagner d'autant plus que selon les estimations de Publicis Media avant le début de la compétition, si les Bleus avaient atteint la finale, M6 aurait engrangé 50 millions d'euros.

Si les audiences ont été satisfaisantes, le match France-Suisse ayant réuni 16,3 millions de téléspectateurs sur TF1, un record depuis la Coupe du monde 2018, le bilan financier sera morose pour les deux chaînes. A l'élimination prématurée des Bleus, il faut ajouter l'acquisition des droits TV par les deux chaînes pour un montant global de 50 millions d'euros ce qui fait que l'Euro 2021 ne leur sera pas rentable.