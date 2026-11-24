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Le limogeage de Houcine Ammouta du banc d'Al Ahly n'est pas une simple réaction à la défaite contre Pyramids. Il révèle une crise plus profonde liée à la manière dont le technicien marocain a été choisi dès le départ, alors que des réserves existaient au sein de la direction du club sur son recrutement et qu'un accord avait déjà été trouvé avec un entraîneur étranger, tout proche de prendre les rênes de l'équipe avant un revirement de dernière minute.

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Le journaliste Ahmed Shobeir a fait des révélations sur les coulisses de l'arrivée d'Ammouta. Il a dévoilé la position de certains dirigeants d'Al Ahly sur ce choix, ainsi que le nom sur lequel le club s'était déjà arrêté avant que le technicien marocain n'entre dans la course, alors que la direction s'apprête à annoncer le nouvel entraîneur après avoir mis fin à sa mission.

Ahmed Shobeir a assuré qu'Al Ahly avait décidé de se séparer de Houcine Ammouta après la défaite 2-0 contre Pyramids, lors de la 9e journée du championnat d'Égypte, précisant que la décision de le limoger était préparée à l'avance en cas de faux pas de l'équipe.

Dans des déclarations à la radio ce mardi, Shobeir a affirmé que la décision de se séparer du technicien marocain était prête avant le match, expliquant que la défaite contre Pyramids avait suffi à la mettre en œuvre et à mettre un terme à l'expérience du staff technique.

Il a ajouté que la direction d'Al Ahly cherche à sauver ce qui peut l'être cette saison, tout en devant éviter de se précipiter dans le choix du nouvel entraîneur. Selon lui, bâtir une équipe solide sur des bases saines pourrait être plus important que de tenter de sauver une seule saison sans traiter les problèmes à la racine.

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Dans un communiqué officiel publié aux premières heures de ce mardi, Al Ahly avait remercié Houcine Ammouta et son staff, à l'issue de leur mission auprès de l'équipe première.

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Le club a précisé que cette décision avait été prise à la lumière de la vision présentée par Yassine Mansour, vice-président du club, et Sayed Abdel Hafiz, membre du conseil d'administration, tous deux chargés de superviser le dossier sportif. Le duo doit proposer dans les prochaines heures les candidats susceptibles de reprendre le poste.

Shobeir révèle l'entraîneur avec qui Al Ahly s'était entendu avant Ammouta

Mais la plus grande surprise des déclarations de Shobeir concerne les détails du choix d'Ammouta. Il a affirmé que Mahmoud El Khatib, président d'Al Ahly, n'était pas enthousiaste dès le départ à l'idée de recruter le technicien marocain, et que Yassine Mansour n'était pas non plus convaincu par cette option.

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Il a expliqué que la commission réunie sous la présidence de Yassine Mansour, avec la participation de Sayed Abdel Hafiz et de Wael Gomaa, s'était mise d'accord pour engager un entraîneur étranger, après avoir retenu trois noms, dont un entraîneur portugais que Shobeir a qualifié de très bon.

Il a indiqué qu'Al Ahly était effectivement parvenu à un accord avec l'un de ces entraîneurs et s'apprêtait à finaliser son engagement, avant que le nom de Houcine Ammouta n'apparaisse et que les négociations ne prennent soudainement une autre direction.

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Shobeir a ajouté qu'Essam Serag, directeur marketing d'Al Ahly, avait déjà évoqué dans une émission l'accord conclu avec un entraîneur avant le changement de choix, précisant que c'est Khaled Mortagy qui avait avancé le nom d'Ammouta, ce qui a relancé la réflexion sur l'identité du futur entraîneur.

Il a poursuivi en expliquant que les dirigeants s'étaient interrogés sur la possibilité de recruter le technicien marocain, avant de finalement le choisir pour diriger Al Ahly, malgré l'accord déjà conclu avec un autre entraîneur.

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Un revirement soudain qui a bouleversé les plans d'Al Ahly

Shobeir a critiqué la manière dont le dossier de l'entraîneur a été tranché, estimant que changer de choix après avoir trouvé un accord avec un autre technicien traduit une certaine confusion dans la conduite des négociations.

Il a expliqué que les choses avaient atteint un stade avancé, l'entraîneur ayant été choisi et contacté pour finaliser son engagement, avant que la situation ne change complètement et qu'Ammouta ne devienne le choix final.

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Au classement du championnat, Al Ahly reste bloqué à 20 points, à la troisième place, après sa défaite contre Pyramids, qui porte son total à 27 points en tête. Le Zamalek remonte quant à lui à la deuxième place avec 22 points, après sa victoire 2-1 contre El Gouna.

Al Ahly s'apprête ainsi à choisir le dixième entraîneur de l'ère Mahmoud El Khatib, entamée en novembre 2017, après Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup et Houcine Ammouta, sans compter les entraîneurs intérimaires.