Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1084601718.jpgBox to Box Pictures
Jeroen van Poppel
Traduit par

El Ahmadi très dur : « Je comprends maintenant pourquoi il a échoué en Premier League »

Ajax vs Alkmaar
Ajax
Alkmaar
Eredivisie

L’Ajax est rentré aux vestiaires samedi soir avec un avantage de 1-0 face à l’AZ, mais n’a guère reçu de compliments de la part des consultants d’ESPN. Le manque d’intensité sans ballon a particulièrement surpris Arnold Bruggink et Karim El Ahmadi. Ce dernier s’est montré très critique envers Tolu Arokodare, qui avait pourtant donné l’avantage aux Amstellodamois de la tête.

L’Ajax a parfaitement entamé la rencontre à la Johan Cruyff Arena et a ouvert le score dès la neuvième minute. Tolu a repris de la tête un centre d’Abdellah Ouazane, mais l’AZ a ensuite eu de plus en plus le ballon. « L’Ajax a plutôt bien commencé, avec un beau but, mais au fil du match, on a vu qu’il laissait de plus en plus le ballon à l’AZ pour construire le jeu », a constaté El Ahmadi.

Bruggink a toutefois apprécié la manière dont le premier but a été inscrit. Le consultant a souligné qu’une action individuelle d’Ouazane avait désorganisé l’AZ et libéré de l’espace pour Julian Brandt. « C’est seulement là qu’il y a du mouvement, et tout part en réalité d’une action très simple. Mais je dois dire honnêtement que c’est à peu près la seule chose que l’Ajax a faite avec le ballon en première période. »

Le niveau de l’Ajax a ensuite nettement baissé. Selon El Ahmadi, le pressing des Amstellodamois était particulièrement insuffisant. « Ils jouent à domicile et, surtout, je trouve que l’énergie qu’ils mettent dans le pressing est insuffisante », a déclaré l’ancien milieu de terrain. Il a notamment pointé le rôle de Jorthy Mokio, attiré hors de sa position, selon lui, parce que ses coéquipiers n’exerçaient pas assez de pression sur le ballon.

Prochains matchs
MID

MID

Ligue Conférence

05 nov. 2026

AJX

AJX

AZ

AZ

Ligue Europa

05 nov. 2026

JUV

JUV

« Mokio devrait rester à sa place, mais il se dit : personne ne presse, donc il faut bien que je le fasse. Il quitte alors sa position et les distances entre les joueurs deviennent vraiment trop grandes », a analysé El Ahmadi. Brandt et Tolu ont également essuyé ses critiques : « Je ne sais pas si Brandt était déjà blessé en début de match, mais cela fait plusieurs rencontres qu’il joue comme ça, et c’est pareil pour Tolu. »

El Ahmadi craignait en outre que le pressing ne se dégrade encore après la sortie forcée de Brandt, remplacé par Oscar Gloukh à la 38e minute. « Avec Gloukh et Tolu, je pense que ça ne fera qu’empirer », a-t-il estimé. L’ancien international a ensuite établi une comparaison avec le PSV : « Quand on voit l’énergie avec laquelle le PSV a pressé face au Feyenoord en première période, et qu’on joue ici, dans sa propre ArenA, je trouve qu’on peut faire beaucoup mieux. »

Bruggink a pleinement rejoint les critiques sur le manque d’intensité de l’Ajax. « Le football d’aujourd’hui, c’est une question de sprints. C’est essentiel, et l’Ajax ne le fait pratiquement pas sans ballon », a jugé le consultant, qui estimait que l’AZ aurait dû bien mieux exploiter les espaces offerts. « L’AZ doit vraiment s’en vouloir, mais le problème, c’est qu’en ce moment, il n’arrive pas à faire mal à l’adversaire. Il se crée beaucoup trop peu d’occasions. »

Les critiques les plus sévères d’El Ahmadi ont finalement visé Tolu, qui, malgré son but, a peu convaincu par son travail sans ballon. « Je comprends pourquoi il n’a pas réussi en Premier League. Si tu fais ça en Premier League, je pense que tu es immédiatement remplacé. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google