L’Ajax est rentré aux vestiaires samedi soir avec un avantage de 1-0 face à l’AZ, mais n’a guère reçu de compliments de la part des consultants d’ESPN. Le manque d’intensité sans ballon a particulièrement surpris Arnold Bruggink et Karim El Ahmadi. Ce dernier s’est montré très critique envers Tolu Arokodare, qui avait pourtant donné l’avantage aux Amstellodamois de la tête.

L’Ajax a parfaitement entamé la rencontre à la Johan Cruyff Arena et a ouvert le score dès la neuvième minute. Tolu a repris de la tête un centre d’Abdellah Ouazane, mais l’AZ a ensuite eu de plus en plus le ballon. « L’Ajax a plutôt bien commencé, avec un beau but, mais au fil du match, on a vu qu’il laissait de plus en plus le ballon à l’AZ pour construire le jeu », a constaté El Ahmadi.

Bruggink a toutefois apprécié la manière dont le premier but a été inscrit. Le consultant a souligné qu’une action individuelle d’Ouazane avait désorganisé l’AZ et libéré de l’espace pour Julian Brandt. « C’est seulement là qu’il y a du mouvement, et tout part en réalité d’une action très simple. Mais je dois dire honnêtement que c’est à peu près la seule chose que l’Ajax a faite avec le ballon en première période. »

Le niveau de l’Ajax a ensuite nettement baissé. Selon El Ahmadi, le pressing des Amstellodamois était particulièrement insuffisant. « Ils jouent à domicile et, surtout, je trouve que l’énergie qu’ils mettent dans le pressing est insuffisante », a déclaré l’ancien milieu de terrain. Il a notamment pointé le rôle de Jorthy Mokio, attiré hors de sa position, selon lui, parce que ses coéquipiers n’exerçaient pas assez de pression sur le ballon.

« Mokio devrait rester à sa place, mais il se dit : personne ne presse, donc il faut bien que je le fasse. Il quitte alors sa position et les distances entre les joueurs deviennent vraiment trop grandes », a analysé El Ahmadi. Brandt et Tolu ont également essuyé ses critiques : « Je ne sais pas si Brandt était déjà blessé en début de match, mais cela fait plusieurs rencontres qu’il joue comme ça, et c’est pareil pour Tolu. »

El Ahmadi craignait en outre que le pressing ne se dégrade encore après la sortie forcée de Brandt, remplacé par Oscar Gloukh à la 38e minute. « Avec Gloukh et Tolu, je pense que ça ne fera qu’empirer », a-t-il estimé. L’ancien international a ensuite établi une comparaison avec le PSV : « Quand on voit l’énergie avec laquelle le PSV a pressé face au Feyenoord en première période, et qu’on joue ici, dans sa propre ArenA, je trouve qu’on peut faire beaucoup mieux. »

Bruggink a pleinement rejoint les critiques sur le manque d’intensité de l’Ajax. « Le football d’aujourd’hui, c’est une question de sprints. C’est essentiel, et l’Ajax ne le fait pratiquement pas sans ballon », a jugé le consultant, qui estimait que l’AZ aurait dû bien mieux exploiter les espaces offerts. « L’AZ doit vraiment s’en vouloir, mais le problème, c’est qu’en ce moment, il n’arrive pas à faire mal à l’adversaire. Il se crée beaucoup trop peu d’occasions. »

Les critiques les plus sévères d’El Ahmadi ont finalement visé Tolu, qui, malgré son but, a peu convaincu par son travail sans ballon. « Je comprends pourquoi il n’a pas réussi en Premier League. Si tu fais ça en Premier League, je pense que tu es immédiatement remplacé. »