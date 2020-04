EDF - Confinés, les Bleus se sont repliés sur le poker

L'Euro 2020 ayant été reporté, les Bleus, confinés, ont trouvé une occupation pour rester en contact...

Il y a deux ans, ils étaient sur le toit du monde et remportaient le Mondial 2018, en . Cette année, ils devaient se retrouver pour disputer l' dans différents pays européens. Finalement, il n'en sera rien. Pandémie de coronavirus oblige, la compétition continentale a été reportée à 2021, et les Bleus devront probablement jouer durant tout l'été avec leurs clubs respectifs. Changement de programme.

"Un groupe WhatsApp qui date de la "

Actuellement confinés, les joueurs de l'Equipe de ne désespèrent pas, eux qui restent en contact régulier, comme l'a expliqué Lucas Hernandez, le latéral gauche évoluant au , dans les colonnes de L'Equipe, ce dimanche. Et visiblement, le poker est une activité très apprécié au sein du groupe.

"On communique sur un groupe WhatsApp qui date de la Coupe du monde. On a aussi d’autres petits groupes, comme celui des joueurs de poker. On est pas mal dessus, une dizaine de partenaires. Moi, j’échange plus avec les anciens de l’Atlético comme Thomas (Lemar) et surtout Antoine (Griezmann). Je lui ai envoyé une petite vidéo, fin mars, pour son anniversaire. Il m’a dit que quand tout cela serait fini, il me paierait un bon resto en " , a ainsi expliqué Lucas Hernandez. Pour rappel, le Français a aussi estimé que terminer la Ligue des Champions cet été ne sera pas possible , faute de dates suffisantes...