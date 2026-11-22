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Chelsea a subi une lourde défaite à domicile face à Leeds United (4-1), samedi, et les interrogations se multiplient quant à la capacité de Xabi Alonso à remettre l'équipe sur les rails, ce revers venant prolonger un précédent faux pas contre Sunderland.

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Malgré un bon début de match des locaux, qui avaient ouvert le score par Emanuel Emegha à Stamford Bridge, la rencontre a progressivement viré au cauchemar pour le club londonien. Noah Okafor a inscrit un doublé, puis Dominic Calvert-Lewin et Brenden Aaronson ont ajouté deux autres buts, offrant à Leeds une large victoire.

Grâce à ce succès, l'équipe de Daniel Farke passe devant Chelsea au classement de la Premier League, tandis que la formation d'Alonso concède sa cinquième défaite en 11 matchs de championnat cette saison, après s'être déjà inclinée 1-0 face à Sunderland lors de sa précédente sortie.

Ancien joueur de Chelsea, Jason Cundy n'a pas caché sa colère face à la prestation de son ancienne équipe au micro de talkSPORT. Il a qualifié ce qu'il a vu contre Leeds de performance inquiétante, estimant que si ce niveau persistait, l'avenir d'Alonso pourrait être en jeu, comme le rapporte le site Metro.

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« Nous sommes mal en point, nous avons été très mauvais, c'était vraiment très mauvais. Je n'en reviens pas de ce que j'ai vu. C'était une performance inquiétante, et si cela continue ainsi, Alonso ne conservera pas son poste, je vous le dis très clairement », a déclaré Cundy.

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Il a ajouté : « Tu ne peux pas produire ce que tu as produit contre Sunderland, puis refaire la même chose contre Leeds aujourd'hui et perdre les deux matchs. Nous avons été écœurants aujourd'hui, absolument écœurants. Je cherche encore les mots justes pour décrire ce qui s'est passé. À chaque minute qui passait, nous devenions plus mauvais, alors que Leeds montait en puissance. »

Et de poursuivre : « Je suis vraiment inquiet maintenant pour la tournure de notre saison. Je parle en toute franchise, je ne sais pas où nous allons terminer, car nous ressemblons à une équipe qui a facilement sa place dans la deuxième moitié du classement. » Chelsea occupe pourtant la huitième place.

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De son côté, Alonso a reconnu l'incapacité de ses joueurs à gérer les différents tournants du match : « Nous traversons un moment fragile sur le plan mental. Quand nous encaissons un coup, nous ne nous relevons pas avec suffisamment de force et de solidité, et c'est le sentiment que j'ai eu lors de ce match. »

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Le technicien espagnol a souligné que la blessure de Moisés Caicedo et sa sortie en première période, juste après l'égalisation, avaient constitué un tournant : « Après ce changement, nous avons complètement perdu notre élan. Jusque-là, nous faisions une bonne prestation, nous nous créions des occasions, nous jouions haut et nous parvenions à sortir du pressing adverse. Mais ensuite, ils ont commencé à croire en leurs chances de gagner, alors que nous, nous avons perdu cette conviction, et tout a basculé. »

Alonso a conclu : « Par la suite, nous n'avons jamais réussi à retrouver notre concentration, nous n'étions pas capables de gérer la pression et nous ne nous sommes pas approchés du but. Nous devons absolument trouver des solutions, car les coups durs arriveront pendant les matchs, et il est indispensable d'être plus solides et plus aptes à les surmonter, tout en ayant conscience qu'il reste encore beaucoup de temps de jeu. C'est essentiel dans cette compétition. »

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