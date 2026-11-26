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L'AZ a signé jeudi une remarquable victoire en Ligue Europa. Mené 2-0 à la pause sur la pelouse du Sparta Prague, le club néerlandais est revenu rapidement à 2-1 grâce à Peer Koopmeiners, avant que les remplaçants décisifs de Leroy Echteld ne concluent une soirée de rêve dans la capitale tchèque : 2-4.

L'AZ a livré une très mauvaise première période à Prague, où il s'est retrouvé mené dès la quatrième minute. Jonathan Braut Brunes, cousin germain d'Erling Braut Haaland, a marqué de la tête sur un centre de John Mercado : 1-0.

En l'absence de l'attaquant international néerlandais Mexx Meerdink, Bendeguz Kovács a eu sa chance dès le coup d'envoi. À la moitié de la première période, le Hongrois a eu l'égalisation au bout du pied, mais sa frappe du gauche en pivot est passée tout près du poteau.

Ce raté a coûté cher à l'AZ. Le gardien Jari De Busser a perdu le ballon dans une zone dangereuse, permettant à Brunes de se retrouver soudain en excellente position. Le Norvégien a gardé la tête froide et servi Patrik Vydra, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond : 2-0.

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La situation était donc bien mal engagée à la pause pour l'AZ, mais l'équipe d'Echteld a fait preuve de caractère au retour des vestiaires, d'abord grâce à la réduction du score signée Peer Koopmeiners. Le milieu de terrain a adressé un centre si tendu que le ballon a fini dans le but adverse après avoir heurté l'intérieur du poteau : 2-1.

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L'AZ, qui avait fait entrer Ayoub Oufkir, Ro-Zangelo Daal et Dave Kwakman dix minutes après la reprise, jouait soudain avec une confiance retrouvée et sentait le coup à jouer. Kwakman a transmis le ballon à Daal, qui est repiqué depuis la gauche avant d'envoyer une superbe frappe du droit dans la lucarne opposée.

Il restait encore un quart du match à disputer et l'AZ en a profité pour achever sa remontée. Là encore, les choix d'Echteld ont fait la différence. Daal a trouvé Oufkir, dont la frappe de l'extérieur de la surface a terminé sa course au fond des filets : 2-3.

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À quelques minutes de la fin, l'AZ a scellé sa victoire. Lancé en profondeur par Calvin Stengs, Oufkir s'est retrouvé avec un boulevard devant lui. L'international marocain a éliminé son seul adversaire d'un crochet avant de conclure d'une frappe puissante du droit : 2-4.

L'AZ compte désormais neuf points en cinq matches et reste pleinement en course pour une place parmi les huit premiers, qui permettrait aux hommes d'Echteld d'éviter le tour intermédiaire. Il faudrait en tout cas un improbable concours de circonstances pour que l'AZ manque désormais ce tour intermédiaire.