L’arbitre salvadorien Iván Barton a été vivement critiqué après avoir officié la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Espagne. Il a reçu une note médiocre de la part du réseau espagnol « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales.

La Roja s’est néanmoins qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant logiquement 2-0 grâce à des réalisations de Mikel Oyarzabal et Pedro Porro. La Roja a dominé les débats et s’est qualifiée pour la finale grâce à des buts de Mikel Oyarzabal et Pedro Porro. Elle affrontera désormais le vainqueur de la rencontre Argentine-Angleterre pour le titre mondial.

Sur son site officiel, la chaîne n’a attribué à Barton qu’une note de 3,5/10, estimant qu’il n’avait pas su se montrer à la hauteur d’un match de cette envergure, ce qui lui a valu une « note d’échec » après sa prestation lors de la rencontre.

Selon le média, cette contre-performance n’est pas une surprise au vu de ses prestations médiocres tout au long de la compétition ; la vraie surprise étant que la FIFA lui ait confié une demi-finale.

Elle a souligné que l’arbitre avait livré une première mi-temps « extrêmement médiocre », ne prenant qu’une seule décision juste : l’octroi du penalty évident sifflé contre Lucas Deny pour une faute sur Lamine Yamal.

Elle a par ailleurs pointé plusieurs erreurs d’appréciation, soulignant qu’un assistant a dû corriger l’une de ses décisions en cours de match, symptôme d’un manque de cohérence dans la direction de la rencontre.

Archivo Far conclut son analyse en affirmant que « l’expérience de la FIFA n’a pas été couronnée de succès », estimant que confier un match de cette envergure à Barton n’était pas une bonne décision. L’arbitre salvadorien rejoint ainsi le groupe des arbitres du tournoi les plus critiqués à l’issue des demi-finales.

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