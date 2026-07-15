Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Échec et note médiocre… Une évaluation catastrophique de l'arbitrage du match entre l'Espagne et la France

France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
France vs À déterminer
France
Espagne
É.-U.

Violente attaque contre le Salvadorien

L’arbitre salvadorien Iván Barton a été vivement critiqué après avoir officié la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Espagne. Il a reçu une note médiocre de la part du réseau espagnol « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales.

La Roja s’est néanmoins qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant logiquement 2-0 grâce à des réalisations de Mikel Oyarzabal et Pedro Porro. La Roja a dominé les débats et s’est qualifiée pour la finale grâce à des buts de Mikel Oyarzabal et Pedro Porro. Elle affrontera désormais le vainqueur de la rencontre Argentine-Angleterre pour le titre mondial.

Sur son site officiel, la chaîne n’a attribué à Barton qu’une note de 3,5/10, estimant qu’il n’avait pas su se montrer à la hauteur d’un match de cette envergure, ce qui lui a valu une « note d’échec » après sa prestation lors de la rencontre.

Selon le média, cette contre-performance n’est pas une surprise au vu de ses prestations médiocres tout au long de la compétition ; la vraie surprise étant que la FIFA lui ait confié une demi-finale.

Elle a souligné que l’arbitre avait livré une première mi-temps « extrêmement médiocre », ne prenant qu’une seule décision juste : l’octroi du penalty évident sifflé contre Lucas Deny pour une faute sur Lamine Yamal.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
team-logo
À déterminer
À déterminer

Elle a par ailleurs pointé plusieurs erreurs d’appréciation, soulignant qu’un assistant a dû corriger l’une de ses décisions en cours de match, symptôme d’un manque de cohérence dans la direction de la rencontre.

Archivo Far conclut son analyse en affirmant que « l’expérience de la FIFA n’a pas été couronnée de succès », estimant que confier un match de cette envergure à Barton n’était pas une bonne décision. L’arbitre salvadorien rejoint ainsi le groupe des arbitres du tournoi les plus critiqués à l’issue des demi-finales.

Lire aussi :

Pérez sauve le Real Madrid d’une humiliation historique… L’histoire ira-t-elle jusqu’au bout ?

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google