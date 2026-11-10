Échange retentissant en NFL ! Le retour spectaculaire de Kirk Cousins est acté

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À la date limite des transferts, la NFL a été le théâtre d’un échange retentissant aux accents très romantiques.

Après trois ans, le quarterback vedette Kirk Cousins revient chez les Vikings du Minnesota. En contrepartie, les Raiders de Las Vegas ne reçoivent qu’un choix de troisième tour.

Cousins avait déjà joué pour les Vikings de 2018 à 2023. Durant cette période, il avait été sélectionné trois fois au Pro Bowl et s’était imposé, sur le plan statistique, comme l’un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Mais il n’avait pas réussi à décrocher le titre avec Minnesota.

Il n’a atteint les playoffs qu’à deux reprises avec les Vikings, et Minnesota n’a jamais dépassé le tour de division sous Cousins. Avec un passer rating de 101,2 en carrière (171 touchdowns, 55 interceptions), il reste toutefois le meilleur quarterback de l’histoire des Vikings parmi ceux qui ont joué plus d’une saison à Minnesota.

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NFL : les Vikings réagissent au match catastrophique de Carson Wentz

Les Vikings affichent certes un bon bilan de 6 victoires pour 2 défaites, mais possèdent l’une des attaques les plus faibles de la ligue. Le quarterback Kyler Murray (64,9 % de passes complétées, 5 TD, 3 INT, 1 022 yards) est absent sur blessure. Carson Wentz (48,4 % de passes complétées, 357 yards, 3 TD, 1 INT) a livré un match absolument catastrophique lundi soir contre les Bills de Buffalo : seulement huit passes réussies sur 25 pour 81 yards et deux interceptions.

Si les Vikings possèdent la meilleure défense de la ligue au nombre de points encaissés, leur attaque, avec 18,3 points, ne se classe qu’au 27e rang de la ligue. Leur jeu de passe n’occupe même que la 31e place. Cousins doit désormais remédier à ces difficultés et faire franchir un cap à l’attaque.

Compte tenu de son passé au club et de ses retrouvailles avec le receveur vedette Justin Jefferson, il ne devrait guère avoir besoin de temps pour retrouver ses marques. L’entraîneur principal Kevin O’Connell aurait donc fortement plaidé sa cause auprès des propriétaires. Selon Jordan Schultz, spécialiste de la NFL, O’Connell aurait fait comprendre « très clairement » qu’un quarterback expérimenté était indispensable pour un parcours en playoffs.

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D’après Schultz, avant de recruter Cousins, les Vikings se sont également renseignés sur Justin Herbert, des Chargers de Los Angeles, Daniel Jones, des Colts d’Indianapolis, et Geno Smith, des Jets de New York, mais se sont heurtés à des refus.

Chez les Raiders de Las Vegas, Fernando Mendoza, premier choix de la draft, devrait enfin prendre les commandes. Depuis la draft, Cousins était considéré comme une solution de transition chez les Raiders. À long terme, Mendoza doit enfin devenir à Las Vega le franchise quarterback tant attendu. Cousins avait tout de même mené les Raiders à un bilan de 4 victoires pour 5 défaites, avec 2 340 yards, 20 touchdowns et 8 interceptions. L’heure de Mendoza doit maintenant sonner.