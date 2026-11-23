Comment regarder East Bengal FC - Al-Hussein SC avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 5 24 nov. 2026 - 08:45

East Bengal reçoit Al-Hussein SC pour un match du groupe D de la Ligue des champions de l’AFC 2. L’équipe indienne a besoin d’un résultat pour relancer sa campagne.

L’équipe à domicile affiche une forme irrégulière. Elle a fait match nul 2-2 contre le SC Delhi lors de sa dernière rencontre de Super League, après une défaite 5-3 face au Chennaiyin FC.

Son parcours continental est plus préoccupant encore. Deux rencontres consécutives contre Al-Seeb se sont soldées par un nul 0-0, puis une défaite 2-0. East Bengal occupe la quatrième place du groupe.

Al-Hussein aborde ce match avec davantage d’élan. Deuxième du groupe D, le club n’a perdu qu’une seule de ses cinq dernières rencontres, une défaite 3-0 contre Al Shorta dans cette compétition.

L’équipe jordanienne a ensuite fait match nul 2-2 contre Al-Salt en 1. Division : elle connaît donc elle aussi quelques difficultés.

Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison, avec un match nul 2-2 entre Al-Hussein et East Bengal en septembre. Ce résultat laisse présager une rencontre retour indécise.

Voici ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

Les informations officielles sur la diffusion télévisée et en streaming de cette rencontre ne sont pas disponibles pour le moment. Elles seront ajoutées une fois confirmées.

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