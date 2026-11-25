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EAFC a ajouté au jeu la voix de John Motson, décédé en 2023 à 77 ans, confirme l’éditeur Electronic Arts à la BBC. L’ancien commentateur avait participé au jeu pendant de nombreuses années à l’époque de FIFA. Dès jeudi, les joueurs pourront choisir sa voix emblématique.

C’est la première fois que la voix d’un commentateur décédé sera entendue dans ce jeu de football extrêmement populaire. Avec l’autorisation de sa veuve et de son fils Frederick, la voix de Motson a été synthétisée à l’aide d’anciens enregistrements et de l’IA.

Motson a été le premier commentateur de la série FIFA. On pouvait l’entendre lors des matches de FIFA 96 à FIFA 2005. Il a également fait une brève apparition dans FIFA 19.

EA confirme à la BBC avoir rémunéré la famille de Motson pour obtenir le droit d’utiliser son image et de reproduire sa voix. L’éditeur n’a toutefois pas souhaité communiquer les détails financiers.

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Après FIFA 2005, EA a choisi un autre commentateur. « Même s’il comprenait parfaitement qu’ils prenaient une autre direction, je pense que cela lui a vraiment manqué après avoir quitté le monde du sport. C’était un peu comme la fin d’une époque », raconte Frederick Motson.

Frederick Motson est convaincu que son père aurait « absolument » accepté ce projet. « Mon père était la personne la moins à l’aise avec la technologie au monde. Jusqu’à sa mort, il avait une machine à écrire sur son bureau. »

« Je ne pense donc pas qu’il aurait vraiment compris ce que faisait l’IA sur le plan technologique, mais, d’un autre côté, il était toujours très enthousiaste à l’idée de participer à ce genre de projets. »

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Mat Prior, concepteur de jeux senior chez EAFC, affirme que « nous n’aurions en aucun cas poursuivi ce projet si les siens (la famille de Motson, NDLR) ne l’avaient pas pleinement soutenu ».

« Dès le départ, nous voulions rendre hommage à Motty en tant que commentateur et en raison du lien affectif qui nous unit à lui », explique Prior. « Il a été la toute première voix de notre jeu. Nous voulions donc vraiment lui rendre justice et le faire revenir. »

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Prior explique qu’il était nécessaire de recourir à l’IA, car il n’existe aucun enregistrement sonore dans lequel Motson, parti à la retraite en 2018, parle de la plupart des footballeurs actuels.

Derek Rae, l’un des commentateurs anglophones actuels d’EAFC, estime que l’IA peut être utile. Il ne craint toutefois pas qu’elle lui prenne son travail.

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« Les éléments plus créatifs doivent être réalisés avec une voix humaine, parce que celle-ci doit laisser transparaître une personnalité : parfois un petit rire au milieu d’une phrase ou une particularité », explique Rae.