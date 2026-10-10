Dusan Tadic a réagi devant la caméra d’ESPN après Ajax - NEC (1-1) à son précédent entretien accordé à NU.nl. Il y critique vivement les médias, qui, selon lui, ont déformé ses propos.

« Oui, une journée très étrange. Un match étrange. Très émouvant », commence Tadic. « L’Ajax est mon amour et restera toujours dans mon cœur. Mais de l’autre côté, je joue maintenant au NEC et, en tant que professionnel, je dois tout donner pour le club. C’était un peu un combat émotionnel. »

Avant la rencontre, les supporters de l’Ajax ont déployé une grande banderole pour Tadic, ce qui l’a touché. « J’ai beaucoup de souvenirs ici, dans ce stade, alors beaucoup d’émotions remontent. Oui, c’est beau, mais aussi émouvant. Tu vois tellement de visages familiers, des supporters… Tu as toujours ça dans la tête », dit-il les yeux humides.

Tadic est ensuite confronté par Milan van Dongen à ses précédentes déclarations à NU.nl. « Je fais régulièrement des actions préparatoires et je ne reçois pas le ballon. Ou je ne le récupère pas après quelques touches de balle. Mon cerveau va donc apparemment trop vite. C’est difficile à vivre pour moi, je suis souvent en lutte avec moi-même et ça tempête dans ma tête », y avait notamment déclaré le routinier.

« Pour être honnête, c’est quand même dommage », réagit désormais Tadic sur ESPN. « J’ai tellement d’expérience et je sais que les médias cherchent toujours quelque chose. On peut déformer des mots, le contexte… Je ne manquerais jamais de respect aux gens du NEC. Jamais. Je n’ai encore jamais fait ça de ma vie. Mais on ne peut pas comparer le NEC et l’Ajax, et je ne dis pas ça méchamment. »

« Je ne dis pas un seul mot en mal du NEC, je sais ce que j’ai dit. Mais c’est très triste de voir cela dans les médias. Ça arrive trop souvent. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que de cette manière, vous faites en sorte que les joueurs n’aient plus envie de donner des interviews. Mais moi, je ne suis pas comme ça. »

Tadic donne ensuite davantage d’explications sur ses précédentes déclarations. « L’Ajax est un club du top 10 européen, en termes d’histoire, des joueurs qui y ont joué, de tous les aspects. Le NEC est un grand club, du subtop. Ils ont réalisé une très bonne saison la saison dernière, maintenant nous allons en Europe, nous sommes en train de grandir. Avec un excellent entraîneur, une bonne structure. Le club est en pleine croissance. »

« Mais si vous me demandez qui a les meilleurs joueurs, l’Ajax ou le NEC ? Il est plus facile de jouer avec de bons joueurs qu’avec des joueurs moins bons. Mais je dois donc seulement faire des interviews devant une caméra, pour que vous entendiez ce que je veux dire ? C’est triste. Ça ne fait pas du bien », conclut-il.