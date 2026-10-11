Dusan Tadic a réagi après Ajax - NEC (1-1) au micro d’ESPN à son précédent entretien accordé à NU.nl. Il y critique vivement les médias, qui ont selon lui déformé ses propos.

« Oui, une journée très étrange. Un match étrange. Très, très émotionnel », commence Tadic. « L’Ajax est mon amour et aura toujours une place dans mon cœur. Mais de l’autre côté, je joue maintenant au NEC, et en tant que professionnel, je dois tout donner pour le club. C’était un peu un combat émotionnel. »

Avant le match, les supporters de l’Ajax ont déployé une grande banderole pour Tadic, ce qui l’a touché. « J’ai beaucoup de souvenirs ici, dans ce stade, alors beaucoup d’émotions remontent. Oui, c’est beau, mais aussi émotionnel. On voit tellement de visages familiers, des supporters… Tout cela reste toujours dans un coin de la tête », dit-il les yeux humides.

Tadic est ensuite confronté par Milan van Dongen à ses précédentes déclarations à NU.nl. « Je fais régulièrement des actions préparatoires et je ne reçois pas le ballon. Ou bien on ne me le rend pas après quelques touches de balle. Alors mon cerveau va apparemment trop vite. C’est difficile pour moi, je suis souvent en lutte avec moi-même et j’ai la tête en ébullition », avait notamment déclaré le vétéran.

« Pour être honnête, c’est quand même dommage », réagit désormais Tadic sur ESPN. « J’ai tellement d’expérience et je sais que les médias cherchent toujours quelque chose. On peut déformer des mots, le contexte… Je ne manquerais jamais de respect aux gens du NEC. Jamais. Je n’ai encore jamais fait ça de ma vie. Mais on ne peut pas comparer le NEC et l’Ajax, et je ne dis pas ça de manière négative. »

« Je ne dis pas un seul mot négatif sur le NEC, je sais ce que j’ai dit. Mais c’est très triste de voir cela dans les médias. Cela arrive trop souvent. Pourquoi, je ne sais pas. Car de cette manière, vous faites en sorte que les joueurs n’aient plus envie de donner d’interviews. Mais moi, je ne suis pas comme ça. »

Tadic donne ensuite davantage d’explications sur ses précédentes déclarations. « L’Ajax est un club du top 10 en Europe, par son histoire, les joueurs qui ont joué ici, tous les aspects. Le NEC est un grand club, dans le subtop. Ils ont réalisé une très bonne saison la saison dernière, maintenant nous allons en Europe, nous sommes en train de grandir. Avec un entraîneur formidable, une bonne structure. Le club est en pleine croissance. »

« Mais si vous me demandez qui a les meilleurs joueurs, l’Ajax ou le NEC ? Il est plus facile de jouer avec de bons joueurs qu’avec des joueurs moins bons. Mais alors, je devrais seulement faire des interviews face caméra, pour que vous entendiez ce que je veux dire ? C’est triste. Ça ne fait pas du bien », conclut-il.