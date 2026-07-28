Dusan Tadic révèle l’offre de Jordi Cruijff et explique pourquoi il a refusé l’Ajax

Dusan Tadic a confirmé avoir parlé avec Jordi Cruijff au sujet d’un possible retour à l’Ajax. Même si l’entretien avec le directeur technique s’est déroulé de manière positive, le Serbe a finalement opté pour une aventure au NEC.

Sur le terrain d’entraînement à Nimègue, Tadic s’est exprimé devant la presse présente. Bien qu’il ait discuté avec l’Ajax, il a immédiatement précisé qu’un retour à Amsterdam en tant que joueur n’était pas à l’ordre du jour.

« J’ai parlé avec Jordi. C’était un très bon entretien, mais nous avons surtout parlé d’une carrière d’entraîneur. Il m’a fait une offre dans ce sens, mais je veux encore jouer au football », a déclaré le joueur du NEC, âgé de 37 ans.

Avant le duel d’UEFA Conference League entre Vojvodina et l’Ajax (1-4), Tadic s’est entretenu avec Cruijff. « Je pense que c’est un homme sympathique et je crois qu’il peut accomplir de grandes choses avec l’Ajax. »

« Il a une mentalité de gagnant et c’est ce dont l’Ajax a besoin. J’espère qu’il pourra remporter des titres », a poursuivi Tadic au sujet du directeur technique.

Le Serbe a également expliqué son choix pour le NEC. « En raison du projet, de l’entraîneur, de son staff et de la direction. Je pense que la manière dont le club travaille me plaît beaucoup. »

En outre, Tadic croit beaucoup aux plans et à la méthode de travail de Dick Schreuder. « Ses idées et sa façon de jouer sont également belles. » L’attaquant s’est par ailleurs montré satisfait de l’intensité lors de son premier entraînement.

Il avait déjà été révélé plus tôt que le NEC étudiait les possibilités de faire venir Tadic à Nimègue. Peu après, Al-Nasr semblait sur le point de rafler l’attaquant serbe, mais dimanche, il est apparu clairement que le joueur de 37 ans poursuivrait sa carrière au NEC. Tadic est heureux d’être de retour aux Pays-Bas.