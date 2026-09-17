Dusan Tadic est d’une honnêteté désarmante : « Ils m’ont très souvent appelé pour que je revienne »

Dusan Tadic va bel et bien faire son retour en sélection serbe. L’attaquant l’a confirmé jeudi soir au micro de Noa Vahle.

Après la lourde défaite de NEC sur la pelouse de la Juventus (0-5), Vahle a demandé à Tadic si les rumeurs sur un retour avec la Serbie étaient vraies.

L’ailier a d’abord hésité à répondre, avant de finalement se laisser convaincre. « Oui, je vais revenir en sélection », a-t-il confirmé.

Tadic a poursuivi : « J’y ai vécu une période difficile et, quand je suis parti aux Émirats arabes unis, c’était aussi trop loin pour moi de faire l’aller-retour à chaque fois. »

« Maintenant, je rejoue en Europe et ils m’ont appelé très souvent pour savoir si je voulais revenir. C’était mon souhait. C’est toujours un honneur de jouer pour son pays », a conclu l’ancien joueur notamment passé par le FC Twente et l’Ajax.

Tadic compte déjà 111 sélections avec l’équipe nationale de Serbie. Il y a inscrit 23 buts. Dimanche prochain, il affrontera les Pays-Bas avec sa sélection en Ligue des nations.