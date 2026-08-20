La Fédération égyptienne de football a annoncé, ce jeudi, les nouveaux amendements des règles qui seront appliqués en Championnat de première division à partir de la saison 2026-2027, laquelle débutera demain, vendredi.

Ces amendements portent sur un certain nombre de règles relatives aux remplacements et aux blessures, à l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR », ainsi qu'au compte à rebours pour l'exécution de certains coups de pied et de certaines touches, en plus du protocole du capitaine et de la sortie des joueurs du terrain en signe de protestation contre les décisions de l'arbitre.

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Voici le détail des amendements :

La règle des 10 secondes

Le joueur remplacé doit quitter le terrain dans les 10 secondes suivant le signal indiquant qu'un remplacement va être effectué.

S'il ne le fait pas, le remplaçant ne peut entrer qu'au premier arrêt de jeu, après une minute.

La sortie du joueur blessé du terrain

Le joueur qui est évalué ou soigné sur le terrain, ou pour la blessure duquel le jeu a été arrêté, doit quitter le terrain pendant une minute après la reprise du jeu. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas suivants :

Le joueur blessé est le gardien.

Collision entre deux joueurs de la même équipe.

Blessure grave à la tête.

Joueur blessé par un adversaire ayant été averti ou expulsé.

Un penalty est accordé et le joueur blessé est celui qui doit le tirer.

Le joueur quitte le terrain volontairement sans retarder la reprise du jeu.

La VAR intervient dans les cas suivants :

Un carton rouge injustifié résultant d'un deuxième carton jaune manifestement erroné.

Un carton rouge ou jaune brandi à l'encontre d'un joueur par erreur, alors que la faute a été commise par un autre joueur.

Un corner accordé à tort, s'il est possible de modifier la décision immédiatement et sans retarder la reprise du jeu.

La balle à terre

La balle à terre revient à l'équipe qui aurait effectué la reprise du jeu si celui-ci s'était poursuivi.

La loi 10/14

Toucher le ballon deux fois lors de l'exécution d'un tir au but.

Le tir résultant d'un double contact involontaire est de nouveau exécuté si le tir au but a été marqué.

Un coup franc indirect est accordé contre l'équipe du tireur depuis l'endroit de la faute si le penalty n'est pas marqué.

Le tir au but est considéré comme manqué parmi la série des tirs au but s'il n'est pas marqué.

Le compte à rebours de 5 secondes

En cas de retard volontaire dans l'exécution d'une touche ou d'un coup de pied de but entraînant un retard dans l'exécution, la remise en jeu est attribuée à l'équipe adverse ou un corner est accordé.

L'arbitre effectue clairement un compte à rebours de 5 secondes, la main levée.

Le capitaine

Application du protocole du capitaine pendant le match afin d'améliorer le contrôle de la rencontre.

Quitter le terrain en signe de protestation contre la décision de l'arbitre

Si des joueurs quittent le terrain en signe de protestation contre la décision de l'arbitre, ce dernier doit sanctionner d'un carton rouge tout joueur qui quitte le terrain pour protester contre sa décision, ou tout responsable de l'équipe qui incite les joueurs à quitter le terrain.

L'équipe qui provoque l'annulation du match perdra celui-ci.

Les accessoires

Les accessoires sont autorisés s'ils ne sont pas dangereux et sont recouverts en toute sécurité, le terme « bijoux » ayant été remplacé par « accessoires ».

Ces amendements s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de la commission des arbitres de la Fédération égyptienne pour la nouvelle saison, les stages de préparation des arbitres ayant été l'occasion d'expliquer les dernières modifications apportées aux lois du football et d'harmoniser les points de vue concernant les cas d'arbitrage.

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